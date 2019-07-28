"ادلع يا علي".. 4 أهداف حاسمة لـ معلول مع الأهلي في الموسم الحالي

نجح النادي الأهلي في الفوز على الزمالك بهدف بأقدام علي معلول في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 43 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من خطأ كبير لحارس الزمالك عماد السيد، بعد أن ارتدت منه تسديدة ضعيفة موجهة من وليد سليمان عبر ضربة حرة.

هدف معلول جعله النجم الأبرز في اللقاء، ولكن التونسي الذي يلعب ظهير أيسر للفريق الأحمر لعب دورا كبيرا في التتويج، بالإضافة إلى حسم القمة، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، 4 منهم حسمت لقاءات كبيرة.

هدف المقاولون العرب

نجح الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول في تسجيل أول أهداف الشياطين الحمر في مرمى المقاولين العرب، خلال الدقيقة 26 من عمر المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الـ33 من الدوري المصري، التي جمعتهما الأربعاء الماضي.

وسجل علي معلول الهدف بعدما استغل كرة مرتدة من الحائط البشري للمقاولين العرب، ليسدد كرة قريبة تسكن الشباك في الدقيقة 26 من أحداث اللقاء.

وهدف معلول مرمى المقاولين مهد الطريق للأهلي في مباراة الحسم والتتويج، فهو الهدف الذي مهد الطريق للفوز بثلاثية.

هدف الاتحاد السكندري

في الدقيقة 92 من عمر لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، في مواجهات الجولة 27 من الدوري الممتاز، استطاع علي معلول حسم اللقاء للشياطين الحمر بإحراز الهدف الثاني، وانتهى اللقاء 2-0 للقلعة الحمراء.

وجاء الهدف من انطلاقة رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق جيرالدو أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها علي معلول من على حدود المنطقة بتسديدة قوية للغاية خدعت الحارس الهاني سليمان وسكنت الشباك.

هدف طلائع الجيش

أنقذ التونسي علي معلول، المدافع الأيسر للنادي الأهلي، فريقه خلال لقائه مع طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري الممتاز، وأسقط الطلائع بفوز قاتل.

وحقق الأهلي فوزا صعبا وقاتلا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وسجل معلول هدفا قاتلا في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 90، وهو ما مكن الشياطين الحمر من الخروج بالثلاث نقاط بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1.