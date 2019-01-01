10 فوائد لتناول البليلة.. "تنشط خلايا المخ وتعالج الإمساك"

البليلة - صورة أرشيفية
يحرص الكثيرون من الأشخاص على تناول بعض الأطعمة الغذائية، صاحبة المذاق الخاص والمميز، والتي يعتبرها المصريون بمثابة أكلات شعبية وبسيطة التحضير.
وتعتبر "البليلة"، واحدة من تلك الأطعمة الغذائية، التي يحرص الكثير على تناولها خاصة خلال الطقس البارد، حيث تساعد الجسم على الشعور بالدفء، والحصول على طاقة كبيرة.
تتكون البليلة من القمح واللبن، هذان العنصران صاحبا الفوائد الغذائية الكبيرة، ووفقًا لما ذكر موقع " healthline" البريطاني، تلك أبرز الفوائد الغذائية، لتلك الوجبة المميزة، وهي:
•تساعد على التخلص من الوزن الزائد، حيث أنها تعطي شعورًا بالشبع لفترات طويلة.
•تعمل على تطهير الجسد من السموم المتراكمة داخله، حيث أنها تحتوي على عناصر الحديد والزنك والفسفور.
•تنشط خلايا الجسم وخاصة خلايا المخ، حيث يؤدي تناولها إلى تنشيط الذاكرة.
•تعتبر ملين قوي يساعد على علاج حالات الإمساك المزمن.
•تعتبر مادة مناعية كبيرة، حيث ترفع من وظائف الجهاز المناعي للجسم.
•تساعد على علاج الأنيميا، نظرًا لنسب الحديد الكبيرة بداخلها.
•تنظم نسبة السكر في الدم، في حالة تناولها بدون سكر.
•تحتوي على مضادات للأكسدة.
•تحتوي على فيتامين "ب".
•بها نسبة عالية من النشويات.
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