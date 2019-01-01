الرئيس الأمريكي يتعهد بدفع كفالة لمغنى راب محتجز في السويد

03:16 ص | الأحد 21 يوليو 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب: حاتم سعيد حسن

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إنه متكفل بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي والذي تم إحتجازه في السويد بعد اتهامه بضلوعه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم في يوليو الجاري.

وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر"، أنه طمأن رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن، على أن روكي ليس مصدرا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة.

وقال ترامب الجمعة إن "كثيرين من الجالية الأمريكية من أصل أفريقي" ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني، وفقا لـ"سبوتنيك".

وكان تم إحتجاز "روكي" مغني الراب والمنتج ويبلغ من العمر 30 عاما مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من يوليو الجاري بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم، وكان قد سافر روكي إلى ستوكهولم لإقامة حفل وبعد إيقافه اضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية في القضية، وقال توني إريكسون "في السويد الكل سواسية أمام القانون"، وأضاف: "لا يمكن للحكومة التأثير في الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك". 

وكان قد مدد مدعون سويديون يوم الجمعة احتجاز روكي لمدة ستة أيام لمواصلة التحقيق في المشاجرة، وأثار احتجاز روكي، الذي يعود إلى أصةل أفريقية، اهتماما واسعا.

 

 

 

 

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