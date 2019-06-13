إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. ونجم الراب يعتذر للسعوديين

بعد عاصفة شديدة من الانتقادات ألغت الهيئة العامة للترفيه، أمس، أولى حفلات "ديسكو وايت" أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم "الديسكو الحلال" بمدينة جدة السعودية.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، أمس، في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير "ني يو".

ونشر المغني "ني يو" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة يعتذر فيها للسعودين عن إلغاء الحفل، قائلا: "أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغاؤه بسبب بعض المشاكل التقنية".

Wow...Apologies to the people of Saudi Arabia. Was literally on my way to the venue when I heard it was shutdown due to some technicality. Was looking forward to performing. Much love to my guys at White Jeddah. Maybe we try again some other time.

Let me know????‍ — NE-YO (@NeYoCompound) June 13, 2019

وأضاف نجم الراب: "كنت أتطلع للغناء في السعودية، وحبي الخالص للشباب في ملهى (وايت) بجدة، ربما سنحاول مجددا في وقت آخر، فقط دعوني أعلم بذلك".

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وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نشرت بيانا، أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أعلنت فيه أنه ستفتح تحقيقا فوريا بشأن أولى حفلات "ديسكو جدة".

وذكرت في بيانها: "فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضافت: "وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع بالفعالية المقامة (project x )، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يجري ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".

الهيئة العامة للترفيه تفتح تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة pic.twitter.com/MAIKTCM2EZ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 13, 2019

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ويذكر أن الملهى لن يقدم به خمور، ولن يسمح لمن هم دون الـ18 سنة دخوله، كما أن مواعيد العمل من العاشرة مساءً وحتى الثالثة صباحًا.

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ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية نفي المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، وجود أي فعالية مُخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع ضمن فعاليات الموسم، والتي تستمر حتى 18 يوليو المقبل، ليكون ذلك رده على مزاعم وجود مخالفات في فعاليتي "وايت كلوب"، و"نيكي بيتش"، وواصفًا ما أثير بأنه محض كذب وافتراء.