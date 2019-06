إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. ونجم الراب يعتذر للسعوديين

بعد عاصفة شديدة من الانتقادات ألغت الهيئة العامة للترفيه، أمس، أولى حفلات "ديسكو وايت" أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم "الديسكو الحلال" بمدينة جدة السعودية.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، أمس، في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير "ني يو".

ونشر المغني "ني يو" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة يعتذر فيها للسعودين عن إلغاء الحفل، قائلا: "أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغاؤه بسبب بعض المشاكل التقنية".

Wow...Apologies to the people of Saudi Arabia. Was literally on my way to the venue when I heard it was shutdown due to some technicality. Was looking forward to performing. Much love to my guys at White Jeddah. Maybe we try again some other time.

