إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. ونجم الراب يعتذر للسعوديين

01:20 م | الجمعة 14 يونيو 2019
إلغاء أولى حفلات "ديسكو حلال" بجدة.. و "ني يو" يعتذر للسعوديين

إلغاء أولى حفلات "ديسكو حلال" بجدة.. و "ني يو" يعتذر للسعوديين

كتب: لمياء محمود

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غنى مع هيفاء وهبي.. من هو ني يو الذى يحيي أولى حفلات "ديسكو حلال"؟

غنى مع هيفاء وهبي.. من هو ني يو الذى يحيي أولى حفلات "ديسكو حلال"؟

بعد عاصفة شديدة من الانتقادات ألغت الهيئة العامة للترفيه، أمس، أولى حفلات "ديسكو وايت" أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم "الديسكو الحلال" بمدينة جدة السعودية.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، أمس، في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير "ني يو".

ونشر المغني "ني يو" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة يعتذر فيها للسعودين عن إلغاء الحفل، قائلا: "أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغاؤه بسبب بعض المشاكل التقنية".

وأضاف نجم الراب: "كنت أتطلع للغناء في السعودية، وحبي الخالص للشباب في ملهى (وايت) بجدة، ربما سنحاول مجددا في وقت آخر، فقط دعوني أعلم بذلك".

غنى مع هيفاء وهبي.. من هو ني يو الذى يحيي أولى حفلات "ديسكو حلال"؟

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نشرت بيانا، أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أعلنت فيه أنه ستفتح تحقيقا فوريا بشأن أولى حفلات "ديسكو جدة".

وذكرت في بيانها: "فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضافت: "وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع بالفعالية المقامة (project x )، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يجري ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".

5 شروط في أولى حفلات "الديسكو الحلال" بالسعودية : "الشورت ممنوع"

ويذكر أن الملهى لن يقدم به خمور، ولن يسمح لمن هم دون الـ18 سنة دخوله، كما أن مواعيد العمل من العاشرة مساءً وحتى الثالثة صباحًا.

بالفيديو افتتاح أول "ديسكو حلال" في جدة يثير غضبا وسخرية بالسعودية

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية نفي المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، وجود أي فعالية مُخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع ضمن فعاليات الموسم، والتي تستمر حتى 18 يوليو المقبل، ليكون ذلك رده على مزاعم وجود مخالفات في فعاليتي "وايت كلوب"، و"نيكي بيتش"، وواصفًا ما أثير بأنه محض كذب وافتراء.

 

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