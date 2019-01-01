مشاهير يهنئون الجزائر بالتأهل: مبروك يا بلد المليون شهيد

حجز منتخب الجزائر مكانه في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على أرض استاد السويس الجديد.

تأهُل الجزائر نال تقدير واحترام جماهير الكرة في الوطن العربي، وعلى رأسهم مشاهير مصر، الذين هنأوا "الخُضر" على التأهل وعبروا عن إعجابهم بالأداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الممثل وليد فواز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله عليكي يا جزائر، مبروك من القلب وتستحقوا أن تمثلوا أفريقيا العربية بجانب تونس إن شاء الله".

وأضاف فواز: "من أقوى مباريات البطولة وأمتعها خروج مشرف وهزيمة فارس بذل كل ما في وسعه، شكرًا ساحل العاج".

وغرد مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة قائلا: "من القلب والله تستاهلي يا جزائر كل خير.. مبروك التأهل يا بلد المليون شهيد".

أما الفنان نبيل الحلفاوي، الذي يُعد من أبرز متابعي البطولة والرياضة بشكل عام بين المشاهير، كتب تغريدة ذكر فيها عبر "تويتر": "ألف مبروك للجزائر.. ليس لأنها فريق عربي.. بل لأنها كانت الأفضل والأقرب على مدى الأسابيع الماضية من البطولة، ولأجل دموع بونجاح، ولأجل دموع بلماضي".

وقال المذيع عمرو أديب، الذي يُعد من أبرز متابعي البطولة أيضا، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سيبك من التكتيك والقدرات الفردية المتميزة والمدرب الذي جهز فريقا متكاملا، يجب أن تحترم الأداء الرجولي والفريق الذي يقدِّر قيمة العلم المرسوم على صدره، فريق يريد بحق أن يسعد جمهوره، أداء انتحاري ملحمي ومدرب ينزف حبا لبلده، مبروك للجزائر تستحق وتستحق وتستحق".

ولم تفوت الممثلة السورية كندة علوش فرصة تهنئة المنتخب الجزائري على الصعود، وغردت عبر حسابها على "تويتر"، "مليون مبرووك تأهل منتخب الجزائر، ويارب الفاينال تونس وجزائر".

حقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا علي منتخب كوت ديفوار بضربات الجزاء، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة، التي تقام علي ملعب السويس، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح سفيان فيغولي، في تسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم تعادل كودجا لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة نسبية لمنتخب الجزائر، وأضاع الكثير من الفرص المحققة على المرمى، وقام بتسجيل الهدف الأول في شباك منتخب كوت ديفوار.

وعاد منتخب كوت ديفوار في الشوط الثاني بهدف التعادل، وظهر بشكل هجومي قوي، ولعب منتخب الجزائر على الهجمة المرتدة.

وفشل المنتخبين في حسم المباراة خلال الوقت الإضافي، حيث ظهر الإرهاق البدني على لاعبي الفريقين، حتى تم الاحتكام لضربات الجزاء.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب بغداد بونجاح ضربة جزاء لمنتخب الجزائر، في فرصة تقدم محاربي الصحراء بالهدف الثاني، حيث بكى اللاعب عقب ضياع الضربة، ويعد هذا هو المشهد الأبرز في اللقاء.

مشاهد دموع مهاجم الجزائر نال تقدير واحترام جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بـ"رجولة اللاعب" وتحمله للمسؤولية تجاه منتخب بلاده.