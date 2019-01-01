أعراض إذا شعرت بها أحصل على إجازة دون تردد

يمر الكثيرون بضغوط نفسية وجسدية بسبب جهد العمل أو الظروف الشخصية، ما يجعلهم يقصرون في عملهم بشكل لا إرادي.

وقال مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال لـ"ألوان" إن أي شخص يتعرض لضغوط أي كان مصدرها، عليه أن يحصل فورا على إجازة لعدة أيام.

وأوضح "خليفة" بعض العلامات والأعراض التي أن ظهرت على شخص، عليه أن يتقدم بطلب الحصول على إجازة من العمل دون تردد.

- عندما تشعر بإجهاد في الساعات الأولى من اليوم، وخاصة إذا قمت بممارسة عاداتك اليومية ولا تزال تشعر بجهد، على سبيل المثال إذا كنت تشرب يوميا في الصباح القهوة أو الشاي وبعد تناولها شعرت بالإرهاق، يعني ذلك أن ليس لديك الراحة تمكنك من استكمال عملك بشكل جيد.

- إذا شعرت في منتصف، اليوم، بانتظار انتهاء يومك، يعني ذلك أنك مجهد ولا تستطيع تحمل مرور وقت العمل وتريد بأي شكل انتهاءه، ويعني ذلك أيضا أنك لا تحصل على احتياجك الطبيعي من الراحة.

- في حال وصل بك الأمر أنك تشعر أن الأيام متواصلة وتتداخل في بعضها، وكأنها يوم طويل، وذلك يعني أنك لا تحصل على قسط مناسب من الراحة.

- عدم قدرتك على تمييز يومك، ويعني ذلك أنك في مرحلة صعبة وفقدت القدرة على التميز بين أيام الأسبوع، فلا بد من الخروج من هذه الحالة سريعا.

- تشعر أن أيام الراحة الأسبوعية غير كافية، وأنك لا تحصل على احتياجك من الراحة وبالتالي يتولد لديك إحساس أن الأسبوعين متواصلين ببعضهما، وذلك يعني أنك مجهد بشكل كبير.