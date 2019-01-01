ذهب للاستجمام بعيدا عن الأضواء.. ملخص رحلة محمد صلاح في الجونة

منذ أيام بدأ محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رحلة الاستجمام والراحة له في الجونة، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيسي خافيير أجيري لقضاء إجازة مدتها قصيرة قبل الانضمام إلى المعسكر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مباراتها الافتتاحية يوم 21 يونيو الجاري.

وحاول صلاح قضاء إجازته بعيدا عن أعين الناس، نشر صورة له على شاطئ البحر في بداية رحلته دون ذكر المكان إلا أن بعد أيام جرى الكشف عن مكانه خصيصا بعد مقابلته لعماد متعب نجم النادي الأهلي الأسبق الذي نشر، أمس، صورة تجمعه مع الفرعون المصري، الذي تواجد أيضا في الجونة للاستجمام.

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كما التقط صلاح صورا مع أبناء متعب "تمارا وسيلين"، ثم توجه معه لقضاء رحلة في جزيرة الجفتون من خلال استخدام يخت يملكه أحد أصدقاء الفرعون المصري.

وفي الجزيرة، التقى صلاح بـ"كيلور نافس" حارس ريال مدريد الإسباني، حيث إنه كان في رحلة بحرية خلال زيارته للغردقة.

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واستكمل صلاح رحلته داخل الجزيرة وتناول وجبة "السي فود"، واهتم بممارسة الألعاب المائية سواء "التزحلق على المياه أو لعبة الكوترا".

كما ظهر صلاح في مقطع فيديو وهو يوجه التحية للسائحين من على أعلى يخت كان يستقله في أثناء قضاءه رحلة بحرية في عرض البحر.

ويُقال إن الفرعون المصري يقيم في فيلا بالجونة ويعمل الأمن الداخلي لمنتجعات الجونة بتوفير خصوصية كبيرة له تحقيقا لرغبته، وذهب صلاح، إلى الغردقة من خلال سيارة خاصة، ولم تسجل رحلات الطيران الداخلي للغردقة وصوله، وذلك وفقا لقول مصدر في تصريحات سابقة لـ"الوطن".

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وعندما كان صلاح في رحلة بحرية على مركب خاص سريع مع أصدقائه وأبحر إلى منطقة شعاب "بيوض" الموجودة شمال الغردقة والمعروفة بخصوصيتها وألا يذهب إليها غير المراكب الخاصة، قرر نجم ليفربول الإنجليزي الاستقلال بـ "زديك" (مركب مطاطي صغير)، على غير المعتاد فكان من المتوقع أن يرسوا في مارينا أبوتيج مكان انطلق الرحلة ولكن فعل ذلك بسبب حشد كبير من الجمهور في انتظاره وذهب إلى فيلته الخاصة مباشرة من خلال طريق آخر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، على استاد برج العرب.