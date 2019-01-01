تعرف على سعر "تي شيرت" محمد صلاح مع عماد متعب.. وعلاقته بـ"عالم سمسم"

07:59 م | الأحد 09 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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نشرت يارا نعوم، زوجة عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة، صورًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" تظهر فيها زوجها لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، وبناتهما، رفقة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني.

وظهر محمد صلاح مرتديًا "تي شيرت" يحمل اللون البرتقالي، ومرسوم عليه عينين وحاجبين، هما جزء من شخصية "بيرت"، أحد أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "Sesame Street"، أو المعروف في الوطن العربي باسم "عالم سمسم".

ويباع الـ"تي شيرت"، الذي ظهر به محمد صلاح، عبر موقع "أمازون" برسومات مختلفة لشخصية "بيرت"، وتتراوح أسعاره ما بين 13 حتى 21 دولار، أي ما يعادل من 217 إلى 350 جنيه مصري.

ويقضي محمد صلاح إجازته بعد انتهاء الموسم الكروي بالجونة، فيما يتواجد عماد متعب هناك من أجل الاستجمام أيضا.

على الجانب الآخر، أكد مدير المنتخب الوطني إيهاب لهيطة، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة المقام حاليا استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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