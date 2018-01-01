موطن "النورس" وزارها بنزيما.. جزيرة "الجيفتون" مقصد صلاح للاستجمام

03:19 ص | الإثنين 10 يونيو 2019
موطن "النورس" وزارها بنزيما.. جزيرة "الجيفتون" مقصد صلاح للاستجمام

موطن "النورس" وزارها بنزيما.. جزيرة "الجيفتون" مقصد صلاح للاستجمام

كتب: عبدالرحمن قناوي

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اختار النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، مدينة الغردقة لقضاء إجازته والاستجمام في الجونة والاستمتاع بالطبيعة، ليقوم برحلة بحرية لجزيرة "الجيفتون"، كواحدة من محطات استجمامه واستمتاعه بالإجازة.

"الجيفتون" تعتبر أول محمية طبيعية في البحر الأحمر ويسكنها نحو 50% من طيور النورس في العالم، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطيور والزواحف.

 انفصلت الجزيرة بفعل عمليات التصدع إلى جزيرة "الجفتون الكبرى"، وهي أكبر جزر مجموعة الجفتون، وتبلغ مساحتها 18 كيلو مترًا، وتمتد في شكل طولي على مسافة نحو 11 كيلو مترًا من ساحل الغردقة ويبلغ طول سواحلها 34 كيلو مترًا بمعدل 1.9 لكل كيلو متر مربع من جملة مساحتها.

أما جزيرة "الجفتون الصغيرة" تبلغ مساحتها 3 كيلو متر مربع، وتقع إلى الجنوب الشرقي من جزيرة "جفتون الكبرى"، ويبلغ طول سواحلها 8 كم وتزداد اتساعًا في الجنوب عنه في الشمال.

تضم "الجفتون" 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص بالغردقة، إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية بداية من الرمال الناعمة والشواطئ الجميلة، وتعتبر في غاية الأهمية لقطاع السياحة، حيث أنها الجزيرة الوحيدة المسموح بالنزول عليها، إذ تتميز بموقعها القريب من مدينة الغردقة.

يعتمد عدد كبير من المشتغلين بالقطاع السياحي على "الجفتون" كمصدر رزق أساسي، حيث يزوره من 40 إلى 60 عائمة يوميًا وتستقبل 188 ألف زائر سنويًا يمثلون 32% من ممارسي الأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، كما تجتذب قرابة 12% من إجمالي زائري البحر الأحمر.

الجزيرة تعتبر مقصدا للنجوم والمشاهير الذين يزورون الغردقة، حيث قضى بها اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني إجازته العام الماضي، بعد استبعاده من قائمة منتخب فرنسا التي فازت بمونديال روسيا 2018.

 

 

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