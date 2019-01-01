مخرج "Game of Thrones" عن "حلقة الحرب": استغرقت 7 أشهر ونصف

عرضت شبكة HBO الأمريكية، في الثالثة فجر اليوم، الحلقة الثالثة من مسلسل "Game of Thrones"، المعروفة لدى المتابعين باسم "حلقة الحرب".

تدور حلقة "The Battle Of Winterfell" حول الصراع بين تحالف الشمال الذي يضم دينيريس "أم التنانين"، وجون سنو، وسانسا ستارك حاكمة الشمال، وآريا ستارك وبران، وبين "نايت كينج" وجيشه "وايت واكرز"، في حلقة تاريخية انتظرها ملايين المتابعين حول العالم.

"حلقة الحرب" أو "The Battle Of Winterfell" بدون شك أجهدت كل صناع المسلسل، لكن أكثرهم إرهاقا كان مخرج الحلقة، ميجويل سابوتشينك، الذي كشف كواليس تصوير المعركة في حوار مع موقع "ENTERTAINMENT WEEKLY".

قال مخرج "Game of Thrones" سابوتشينك، إنه "أمر رائع أن ألقى كل هذا الثناء على العمل، ولكن هناك أيضًا ضغوطا كثيرة نواجهها، فأنا أعمل على هذه الحلقة التي بها المعركة منذ يونيو عام 2017".

ويضيف مخرج العمل الملحمي الشهير "صورنا هذه المعركة خلال 7 أشهر ونصف، بما يعادل 130 يومًا من العمل، وهي فترة أطول من تلك التي تستغرقها معظم الأفلام الكبيرة التي يتم إنتاجها، ومن حيث مقدار العمل، كنا نعمل 6 أو 7 أيام في الأسبوع، من 16 إلى 18 ساعة".

وأوضح المخرج الحاصل على جائزة "إيمي" أن هذه الحلقة تختلف عن الأشياء التي قام بها سابقًا "أنا هنا عملت مع فريق يتكون من 20 عضوًا، كل واحد منهم يهتم بعمله بشكل مبهر".

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش "الوايت واكرز" أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش، كما حطم جيش الـ"وايت واكرز" الجدار الشمالي الذي يحمي الشعب.