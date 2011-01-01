"راجع اللي فات" قبل "العرض الأخير".. ملخص حلقات Game of Thrones

ساعات قليلة وتعرض أولى حلقات الموسم الثامن من المسلسل العالمي الشهير "Game of thrones أو المعروف باسم "صراع العروش"، والذي سيعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وكشفت شبكة "HBO" الأمريكية المنتجة للمسلسل، عن أن مدة الحلقة ستكون 54 دقيقة، وعدد حلقات الموسم ستكون 6 حلقات فقط، سيحسم فيها الصراع الأزلي الذي استمر لسنوات طويلة بين الممالك السبعة.

ومسلسل Game of thrones اقتباس لرواية "لعبة العروش" التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن، وصور في استديوهات "بلفاست" وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وأيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأولِ مرّة على شبكة "HBO" في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011.

واستمر المسلسل لـ7 أجزاء متواصلة، مصورًا الصراع الملحمي للعائلات في الممالك السبع في محاولة لمعرفة من سيفوز بالعرش ويحكم الممالك كلها، وعرض الإعلان الرسمي للجزء الثامن والأخير من المسلسل في الخامس من مارس، وحقق أكثر من 49 مليون مشاهدة.

وتستعرض "الوطن" ملخصًا لأحداث المواسم السبعة الماضية، والتي سيطرت عليها جو من الإثارة والتشويق، وخاصة بعد رحيل "جون سنو" وهجوم جيش "وايت واكرز" وتحطيمهم للجدار الشمالي، في محاولة لفوز ملكهم "نايت كينج" بالعرش، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

-ملخص الموسم الأول

"وايت واكر"

يواجه أعضاء "The Night’s Watch" وهم فرقة عسكرية، في أثناء حراستهم للجدار الشمالي من مملكة "ويستروس"، كائنًا أسطوريًا خارقًا أبيض يعرف باسم "وايت واكر" في الغابة.

- ملك الشمال

يزور "روبرت باراثيون" "نيد ستارك" ملك الشمال، ويدعوه "نيد" إلى الخدمة بجانبه بعد وفاه مساعده السابق "جون آرين"، وتسافر "نيد"، و"سانسا" و"آريا" مع "روبرت" إلى "كينجز لاند" ولكنهما يجدا المدينة في حالة كبيرة من الفوضى.

- مقتل آرين

يزعم "بران" ابن "آرين"، أن سيرسي زوجة "روبرت" وملكة الممالك السبعة، هىيمن قتلت "آرين".

- إصابة "بران" بالشلل

يرى "بران" ابن "آرين"، "سيرسي" وهي في السرير مع شقيقها "خايمي"، فتتعاون مع "خايمي" وتدفع "بران" من نافذة البرج ما أدى لسقوطه وإصابته بالشلل.

-سفر "جون سنو"

يسافر "جون سنو ابن نيد ستارك، برفقة "تيريون لانيستر" القزم، للتحقيق في حادثة "وايت واكر" التي أبلغت عنها الفرقة العسكرية " The Night’s Watch"، ويحافظ على الامن.

- القبض على "تيريون"

يلقى القبض على "تيريون" بناء على طلب كاتلين ستارك، والتي تعتقد أنه مسؤول عن إصابة "بران" وسقوطه، ومحاكمته.

- إصابة " روبرت باراثيون"

أصيب "روبرت باراثيون" بجروح بالغة في حادث صيد، ويصبح نيد ستارك هو حامي العالم حتى بلوغ ابن سيرسي "جوفري".

- تعرض "نيد" للخيانة

يتعرض "نيد" للخيانه من قبل مستشاره "ليتل فينجر"، والذي يقطع رأس "نيد" بناء على أوامر "جوفري".

- القبض على "سانسا"

يلقى القبض على "سانسا" ابنة "نيد ستارك" بواسطة "لانيسترس" بينما تتمكن شقيقتها "آريا" من الفرار، وردا على ذلك يحصل "روب" ابن "ستارك" ملك "وينترفيل" على لقب والده بعدما جمع جيوش الشمال ضد "لانيسترس".

- زواج "دانيريس"

يتروج أمير الحرب دوثاركي دراجو من دانيريس تاريجران، والتي تؤمن أنها الوريث الحقيقي للعرش الحديدي وتخطط للاعتداء على مملكة "ويستروس"

-وفاة "دراجو"

يموت "دراجو" بعد صراعه مع ساحرة، وتنتقم "داينريس" بفقسها 3 بيضات تنين قدمت لها كهدية زفاف لتبدأ صراعًا جديدًا وتلقب بـ"أم التنانين".

- ملخص الموسم الثاني

- منصب تيريون

يشغل "تيريون" منصب المساعد الثاني على أمل السيطرة على "جوفري".

- ستانيس

يقع "ستانيس" تحت تأثير الساحرة "ميليساندر"، ما دفعه لإدعاء عدم شرعية "جوفري" علنًا.

- جيوش "روب "

تتقدم جيوش "روب" جنوبًا وبرفقتها "جايمي لانيستر كأسير حرب، ويرسل "روب" ثيون جرايجوي لطلب التحالف مع والده "بالون"، ولكن بدلا من ذلك يتلقي "ثيون" بأسرته في جزر الحديد ويذهبون معا إلى "ونترفيل".

- هروب "بران"

يضطر "بران" للهروب إلى البرية.

- مطالبو "روب" بالعرش الحديدي

يرسل "روب" "كاتلين" للقاء "رينلي باراثون"، شقيق "ستانيس" الأصغر والذي طالب بالعرش الحديدي، ويقترح "كاتلين" توحيد جهود الأخوة، إلا أن "رينلي" يرفض بشدة ويقتل على يد روح شريرة أرسلتها الساحرة "ميليساندر".

- اتهام الحارس الشخصي لـ"كاتلين"

يتهم بريدين تارث الحارس الشخصي لـ"كاتلين و"رينلي" باغتيال "رينلي"، ويضطر للهرب ويتحد مع "روب"، بينما تتآمر النساء من أجل إعادة "جايمي" إلى "كينجز لاند" مقابل مبادلته مع "سانسا".

- القبض على "آريا"

يلقى القبض على "آريا" من قبل جنود "لانيستر" وتسجن في قلعة "هارينهال"، وتهرب بمساعدة من "جاكن " أحد رجال "إسوس" مجهولي الهوية.

- غزو "كينجز لاند"

يحاول "ستانيس" غزو "كينجز لاند" عن طريق البحر، ولكن تهزم قواته في معركة بحرية بسبب ذكاء "تيريون"، وفي الوقت نفسه تصل "داينريس" عبر البحر الضيق إلى "Qarth" على أمل الحصول على دعم في غزوها لـ"ويستروس"، ولكن ينتهي بها الحال في السجن بجانب تنانينها.

- ملخص الموسم الثالث

- زواج "تيريون" من "سانسا"

تخفض رتبة "تيريون" من "سانسا" على يد "تايوين" الذي يلومه على التسبب في وفاة زوجته في أثناء الولادة و يجبره على الزواج من "سانسا"، في الوقت الذيب يخطب فيه "جوفري" مارجري تيريل أرملة "رينلي" على أمل إقامة تحالف "لانيستر- تيريل".

- تعذيب "ثيون"

يعود "روس بولتون" إلى "وينترفيل" من حفل الزفاف الأحمر ليجد أن ابنه "رامزي" عذب "ثيون" لدرجة الجنون، بينما في الشمال؛ يعود جون سنو من معسكر "Wildling" لتحذير قوات الـ"نايت واتش" والتي فرضت حصارها على القلعة السوداء.

- العثور على "آريا"

يعثر على "آريا" و"هاوند" من قبل "برين" الذي هزم "كليجان في المعركة"، وتهرب "آريا للدراسة في "برافوس".

- ملخص الموسم الرابع

- هروب سانسا

تحصل "سانسا" على حرييتها بعد تهريبها عهن طريق "ليتل فينجر" الذي يأخذها إلى ليزا أرين.

- وفاة "جوفري"

تقدم والدة "مارجري" النبيذ المسمم إلى "جوفري" خلال زفافه على ابنتها ليموت في الحال.

- مقتل "أرين"

تفقد "أرين" عقلها وتثبت أنها غير جديرة بالوصاية على "سانسا"، وتقتل على يد "بيليش".

- وصول "خايمي" و "برين" إلى "كينجز لاند"

يصل "خايمي" الذي فقد يده و برين إلى "كينجز لاند" ليجدا أن "سانسا" هربت، ويكلف "خايمي" "برين" بالعثور على "سانسا".

- سجن "تيريون"

تلوم "سيرسي" "تيريون" على مقتل "جوفري"، ويسجن، قبل أن يطلق سراحه سراحه على يد "خايمي"، ويكتشف "تيريون" أن والده يقيم علاقة مع عشيقته قبل مغادرته "كينجز لاند"، ويذهب "تيريون" إلى البحر الضيق على أمل مقابلة "داينريس".

- ملخص الموسم الخامس

- جون سنو زعيما لـ"نايت واتش"

ينتخل "جون سنو" زعيمًا لـ"نايت واتش"، بعد احراق "ستانيس" لابنته لاسترضاء "رب النور" وتعطيل ثلوج الشتاء، بعدما أخبرته "ميليساندر" بذلك، ما جعله يفقد احترام قواته.

- مقتل "ستانيس"

يصل "ستانيس" لمحاربة عائلة "بولتون" ولكن يقتل على يد "برين، الذي تابع "سانسا" إلى "وينترفيل"، بينما تهرب الساحرة "ميليساندر" إلى القلعة السوداء.

- السيطرة على مدينة "ميرين"

تستولى "داينريس" على مدينة "ميرين"، وتكافح من أجل السيطرة على المدينة بعد ثوران جماعة غير معروفة المصدر ضدها تدعى "Sons of the Harpy"، وبعد معركة بينهم يقوم أحد تنانين "داينريس" بمرافقتها حيث التقت مع "تيريون" الذي فاز بثقتها وتركته ليتولى الحكم في المدينة.

- تحالف "جون سنو"

يأخذ "سنو" في الشمال محموعة من "نايت ووتش" ليتلقوا مع "Wildlings" على أمل تشكيل تحالف ضد "وايت واكرز"، ولكن في أثناء اجتماعهم معا يقتحم "نايت كينج" ملك "وايت واكرز" المكان و يحقق فوزا ساحقا على "سنو".

- ملخص الموسم السادس

- احياء جون سنو

يعود "جون سنو" للحياة مرة أخرى بعد معركته مع "وايت واكرز" على يد "ميليساندر"، ويساعده ذلك على السيطرة على "نايت واتش"، يخطط لاستعادة "وينترفيل" من يد "رامزي بولتون" الذي قتل عائلته.

- التغلب على "رامزي"

يتغلب "سنو" على "رامزى" أخيرًا بعد دخول ليتل فينجر للمعركة بشكل غير متوقع، ويقتل "رامزي" بعد إطعامه للكلاب الخاصة به.

- قوة "داينريس" الإلهية

تعود "داينريس" إلى مدينة "ميرينط مرة أخرى كقائدة لها، فيما يعود "قيونط إلى جزر الحديد ويتآمر مع أخته يارا جريجوري لسرقة الأسطول الذي أخذه عمه "يورون" بغير وجه حق، ثم يبحروا إلى "إيسوس" وينضموا إلى "داينريس".

- انتقام "آريا"

تنتقم "آريا" لمقتل شقيقها ووالدتها عن طريق ذبح "والدر فري" صاحب فكرة الزفاف الأحمر والمتهم بقتلهم.

- "بران" مع "نايت كينج"

يلتقي "بران" مع "نايت كينج" ملك جيش "وايت واكرز" ، ويتدرب حتى يصبح "الغراب ذو العيون الثلاثة"، بعدما فقد هويته.

- ملخص الموسم السابع

- تحالف جون سنو مع "داينريس"

تتحالف "داينريس" مع "جون سنو" والذي تنازل عن العرش لأخته "سانسا" في الشمال، من أجل هزيمة "وايت واكرز" والفوز بالعرش الحديدي.

- عودة "بران"

يعود "بران" إلى "سانسا" في الشمال، بعدما تحول إلى "غراب ذو العيون الثلاثة" وأصبح يرى المستقبل والماضي والحاضر.

- سقوط الجدار وسيطرة الشتاء

ينجح جيش "وايت واكرز" بالتعاون مع تنين بقيادة ملكهم "نايت كينج"، في تحطم الجدار الشمالي للمملكة والذي يحمي الشعب، في وقت سيطر فيه الشتاء على الممالك وأصبح هو سيد الموقف.