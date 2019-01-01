ملحمية وبروح الفانلة الحمراء.. متابعو Game of thrones يصفون حلقة الحرب

مقتل "نايت كينج" على يد آريا، حرب أسطورية، مقتل الدوثراكيين، مشاهد من معركة ملحمية كبرى بين تحالف الشمال ودينيريس، وجيش "وايت واكرز" بقيادة الملك "نايت كينج" في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الدرامي Game of thrones.

وعرضت شبكة HBO الأمريكية، في الثالثة فجر اليوم، الحلقة الثالثة والمعروفة لدى المتابعين باسم "حلقة الحرب"، حيث تدور الحلقة حول الصراع بين تحالف الشمال الذي يضم دينيريس "أم التنانين"، وجون سنو، وسانسا ستارك حاكمة الشمال، وآريا ستارك وبران، وبين "نايت كينج" وجيشه "وايت واكرز"، في حلقة تاريخية انتظرها ملايين المتابعين حول العالم من سنوات.

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واتفق متابعو ومشاهدو المسلسل على أن الحلقة كانت رائعة وملحمية وبأنها أعظم حلقة في تاريخ الدارما، ووصف أحد متابعي المسلسل، بأن الحلقة الثالثة هي أقوى حلقات المسلسل.

بينما علق متابع آخر قائلا: "أعظم حلقة بالتاريخ".

كما قال أحد مشاهدي المسلسسل عن الحلقة، إنها حلقة أسطورية.

ووصف أحد عشاق المسلسل الحلقة، بأنها حلقة رهيبة وأحداثها مؤثرة.

كما أشاد المتابعون جميعا بدور آريا ستارك، وأنها بطل المسلسل الحقيق بعدما قتلت "نايت كينج".

وأكد حساب يدعى "أحمد الخواجة"، أن ما فعلته "آريا" يشبه "الجون في الدقيقة 90 بروح الفانلة الحمراء.. آريا أبو تريكة".

وطرحت شبكة "HBO" الأمريكية، الإعلان الرسمي للحلقة الرابعة من Game of thrones الموسم الثامن، والتي ستعرض، فجر الاثنين المقبل، محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

ويعد "صراع العروش" واحدا من أضخم وأكبر وأشهر مسلسلات الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قارتي "ويستروس" و"إيسوس" في نهاية صيف طويل جدا، امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع 7 عائلات في معركة ملحمية للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.

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وفي أحداث الجزء السابع انتهى المسلسل على تغير كارثي للمناخ وسيطرة فصل الشتاء على الموقف، وسط ظهور خطر جديد يتمثل في انضمام ملك جيوش "الوايت واكرز" أو "الزومبي" "نايت كينج"، إلى الصراع في محاولة لفرض سيطرته على الممالك السبع والفوز بالعرش، كما حطم جيش الـ"وايت واكرز" الجدار الشمالي الذي يحمي الشعب.