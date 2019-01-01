الشاهد "واتساب".. انتحار لاعب أرجنتيني شهير بسبب الاكتئاب

صورة أرشيفية
وجدت السلطات الأرجنتينة جثة نجم فريقي ريفير بلات وبوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق، خوليو سيزار توريساني، في غرفته في غرفته بأحد الفنادق.
ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن موقع "إنفوباي" الأرجنتيني، أنه عانى توريساني باكتئاب حاد، شنق نفسه بعد أن فشل في العثور على مساعدة طبية في الوقت المناسب.
وقالت مصادر من داخل الفندق، أنه في السابعة صباحا، أحضر لتوريساني الفطور، ليجده مشنوقا.
عانى توريساني من اكتئاب حاد في الفترة الماضية، بسبب مشاكل عائلية، إذ انفصل عن زوجته، كما مر بضائقة مادية كبيرة.
وعبر تطبيق "واتساب"، نشر توريساني عدة رسائل قبل يومين على انتحاره، إذ شارك صورة لعائلته وكتب عليها: "لقد حان الوقت بعد كثير من الانتظار".
ووجه لاعب منتخب الأرجنتين السابق الشكر لأصدقاءه على وجودهم، وقال في "إستوري عبر "واتساب": "بعض الناس يفقدون السيطرة ولا يعودون قادرين على طلب الأشياء، فقط يتركون الرب ليتخذ القرارات".
جدير بالذكر أن توريساني دخل مستشفى خوسيه ماريا كوين، وخضع للعلاج هناك، لكن حالته النفسية تدهورت وأدت إلى اتخاذه قرار الانتحار.
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