بالفيديو| شاب يحطم 51 بطيخة برأسه في دقيقة واحدة

شاب يحطم 51 بطيخة برأسه في دقيقة واحدة
حطم شاب باكستاني 51 بطيخة برأسه في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي والانضمام الى موسوعة جينيس.
وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة Caters Clips على يوتيوب، ونقلته "ديلي ميل"، يظهر رشيد نسيم البالغ من العمر 32 سنة وهو يحطّم 51 بطيخة برأسه خلال دقيقة واحدة فقط وسط تشجيع وتصفيق مجموعة من الأشخاص.
وتمكن رشيد بذلك الرقم القياسي الذي حققه بالتغلّب على رجل من الجنسية الألمانية استطاع تحطيم 43 ثمرة بطيخ مستخدما رأسه.
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