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إشادات بقاضية مسيحية ألزمت 3 شباب بحفظ "آل عمران" بعد سبهم السيدة مريم

منذ 58 دقيقة
جوسلين متى

جوسلين متى

كتب: أحمد حامد دياب

وجَّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الشكر للقاضية اللبنانية جوسلين متى بعد حكمها الأخير على ثلاثة من الشباب في شمال لبنان.

وقال الحريري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين".

كانت القاضية جوسلين متى قد أصدرت حكما فريدا وجديدا على الساحة العربية حكمت على ثلاثة شباب مسلمين بحفظ سورة "آل عمران" وذلك بعد اتهامهم بسب السيدة مريم العذراء.

ولاقى الحكم استحسان كل الأوساط والتيارات اللبنانية المختلفة وظلت وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الواقعة في لبنان وتثني على القاضية الجريئة.

وبالفعل قام الشباب بحفظ السورة وقاموا بتلاوتها على القاضية التي أطلقت سراحهم فور تأكدها من حفظ الشباب للسورة.

وأثنى الرئيس اللبناني السابق العماد ميشيل سليمان على ما فعلته القاضية ونشر على حسابه الشخصي على "تويتر": "نهج جديد يبدأه القضاء مع الحكم النوعي المميز الذي اصدرته القاضية جوسلين متى على شبان أهانوا الأديان بوجوب حفظ مقاطع من القرآن تتعلق بالسيدة العذراء".

 

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