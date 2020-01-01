هل يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

أوضح تقرير منشور في شبكة "زي نيوز" الهندية، أنه يمكن للشخص ‏إنقاص وزنه عن طريق تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية ‏والكربوهيدرات الصحية.

وذكر الخبراء، أن أفضل تلك الخيارات التي يمكن للإنسان أن ‏يلجأ لها في قوائم تلك الأطعمة هي: "الفول السوداني"، مؤكدين أن الفول السوداني، منتج غني للغاية بالبروتين ‏والدهون والألياف والعناصر الغذائية الصحية الأخرى، حيث يمكن إضافته إلى الحلويات والكعك، بالإضافة لتناوله كوجبات خفيفة، فهو طعام يوصف بأنه "متنوع" ‏يصلح لكل أنواع الوجبات والأطعمة.‏

كما يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، ‏وبالأخص "الفول السوداني" في حرق المزيد من السعرات الحرارية، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف نيوتريشن" العلمية ‏المتخصصة‏.

وأشار الخبراء، إلى أنه لا يمكن لأسنانك أن تكسر الفول السوداني إلى قطع ‏صغيرة ضرورية للهضم‏، لذلك، يمتص جسمك سعرات حرارية أقل ويتم إخراج البقايا من ‏خلال النفايات وفضلات الطعام اليومية‎.‎

كما يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين، وعن طريقة تناوله (يمكن ‏تناوله بين الوجبات لتقليل الأكل بينهم، كما أنه يساعد في حركة ‏الأمعاء السهلة بسبب محتواه العالي من الألياف)‎.

الدكتور محمد الحوفي: "الفول السوداني يساعد على إنقاص الوزن"

وأكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من خلال حديثه لـ"الوطن"، على أن الفول السوداني يساهم بشكل كبير على إنقاص الوزن، قائلا: "الفول السوداني بيدي أحساس بالشبع، والشبع حاليا بقى معيار علمي، يعني كل مادة غذائية ليها درجة من الشبع، الفول السوداني نسبته بتوصل لـ200 %".

وأضاف: "الترانزيت (فترة انتقال الطعام من المعدة للامعاء) بياخد وقت أطول في الفول السوداني، علشان نسبة الزيت اللي فيه، فبيديك أحساس بالشبع عكس الوجبات اللي بتتهضم بسرعة".

واستطرد "الحوفي" حديثه: "السعرات الحرارية في الفول السوداني عالية بسبب الدهون التي يحتويها، يعني 100 جرام تتراوح سعراته الحراراية من 450 إلى 50 سعرة حرارية، لذلك يجب عدم المبالغة في تناوله، يعني كفاية 50 جرام بالكتير في اليوم، لكن الإكثار منه قد يتسبب في نتائج عكسية بزيادة الوزن، كما يفضل تناوله بين الوجبات".

وأختتم: "نقطة عدم تكسير الفول السوداني بشكل كبير، حتى في حالة عدم حدوثها بالأسنان فتتم بالمعدة، لأن السوداني لما بينزل في المعدة ويجي عليه الحامض اللي في المعدة والمياه ،الحاجات دي بتكسره، فلما بيوصل الأمعاء بيكون متكسر، لذلك يقوم الجسم بإمتصاص السعرات، ولهذا ينبغي عدم الإكثار من تناوله".