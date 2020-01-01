"صورتك مع ناس متعرفهمش".. هاشتاج ينتشر عبر "فيسبوك"

أثار هاشتاج "صورتك مع ناس متعرفهمش"، تفاعلا كبيرا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يقوم خلاله أحد نشطاء "فيس بوك"، بتداول صورة له تم التقاطها في وقت سابق مع شخص لا يعرفه، يحكي خلالها سبب ظهور ذلك الشخص الغريب في الصورة.

أغرب الصور وحكايتها في هاشتاج "صورتك مع ناس متعرفهمش"

وتداولت إحدى رواد تويتر، صورتها رفقة أحد البائعين، وذلك في الجروب الذي أطلق الهاشتاج، معلقة عليها: "مش بشارك في تريندات دائما، بس الترند ده بالذات مينفعش أعديه كده.. كنت واقفة هنا بتصورني واحدة صحبتي بكاميرا، لقيت عمو ده جاي يقولي أتصور معاكي، وانتى ضحكتك حلوة كده.. قلتله ربنا يجبر بخاطرك تعالى نتصور سوا يلا.. وطلعت الصورة بالجمال ده بسببه.. أهل مصر طيبين أوي".

وأضافت: "ادعوا للناس دي ربنا يفتحها عليهم، ويوسع رزقهم ويجبر بخاطرهم يارب، ولكم المثل أضعاف يا رب العالمين"، ليتفاعل مع صورتها أكثر من 6 آلاف شخص.

بينما تداول حساب يحمل اسم "مروة الشافعي"، صورة لها مع إحدى سائقات التاكسي بدون معرفة سابقة لها، قبل أن يطالبها البعض بتعديلها بإخفاء وجهها، وروت قصة الصورة قائلة: "من سنة تقريبًا كنت رايحة الشغل الصبح، وطلبت أوبر، واتفاجئت إنها ست وحسيت إني مبسوطة جدًا بقعدتي أخيرًا قدام".

وأضافت: "كانت ست كبيرة على فكرة ومخلفة بنت قدي، وما شاء الله جميلة ومبهجة وروحها خفيفة، وكانت حاجة في منتهى صباح الفل جدًا بصراحة.. قولتلها ممكن نتصور علشان حضرتك السبب في إني يومي يبدأ حلو، وحابة أفتكر اليوم ده بعدين قالتلي طبعًا وتبعتيهالي كمان.. وطبعًا كستات فتحنا مرايات العربية وبصينا فيها إحنا الاتنين بتلقائية جدًا، قبل ما نتصور"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرًا منذ تداولها، تخطى حاجز الـ10 آلاف تفاعل.

كما تداول أحد نشطاء "فيس بوك" صورة له رفقة مجموعة من الفتيات، معلقا عليها: "كنت راكب السكوتر ورايح شاطئ كده في جزيره كورون بالفلبين، ووقفت في استراحة عشان أجيب حاجة أكل".

وأضاف: "ببص كده لاقيت الجروب ده واقفين يتصوروا.. فأنا كمصري روح ناطط معاهم في الصورة وبعدين لاقيتهم رايحين نفس الشاطئ فقضينا اليوم سوا".

واختتم: "أحسن حاجة في السفر هي الجنان، وأنك تتعرف على ناس كتير من جنسيات مختلفة"، ملحوظة كلهم من بلاد مختلفة (مصري- إيطالية- سويدية- ألمانية- هولندية- كندية)".

كما تداول حساب يدعى "شريف صلاح" صورة مع أحد الأشخاص الذين لا يعرفهم، معلقًا: "الخصوصية في مصر.. مش صحاب ولا عشرة عمر لا ولا حتى أعرف اسمه إيه.. أنا قاعد بتصور في أمان الله والراجل ده واقف جنبي فطالع في الصورة.. اللي بيصورني بيقولي تعالى شمال شوية عشان اللي جنبك طالع جيت شمال شوية لقيت اللي جنبي بيبصلي راح ناطط في الصورة وقافش في رجلي بكل عشم أي وكأنه ابن خالتي مثلا وبيقول لصاحبي يالا صور صور وراح واخد بعضه وماشي".

وأضاف: "ودي كانت النتيجة اتصورت بعدها أكتر من صورة لوحدي ولا واحدة طلعت بالبهجة والتلقائية دي"، قبل أن يكتشف أن الشخص الذي ظهر معه في الصورة متواجد في الجروب.

بينما تداولت "مها عباس" صورة لها وهي طفلة، معلقة: "ماما كانت في السندباد وشافت التلاتة اللي بينورو دول.. قالتلهم خدوا بنتى صوروها معاكو.. معرفش أنا الأمهات اللي بترمي عيالها الرامية القمر دي كده أزاى".

ونشرت منة محمد صورة معلقة عليها: "أنا في المدينة طبعا هتجنن عشان أتصور والحمام بيطير حوليا.. وأنا واقفة لقيت طنط الجميلة دي جايا تحضني عشان تتصور معايا".

وأضافت: "وطبعا المصريين معروفين بعشمهم رحت داخلة في حضنها، ولا أعرف هيا جنسيتها إيه ولا فهمت منها حاجة وضحكتلى ومشيت والصراحة أنا مبسوطة بالصورة دى أوي".