فيديو.. شجاعة جيران تنقذ رجلا من موت محقق بعد اشتعال النار بمنزله

تعرض رجل لحادث كاد أن يودي بحياته بعدما اشتعلت النيران بمنزله وكان عليه الاختيار بين القفز من النافذة أو الموت حرقا.

ونشرت صحيفة الشعب الصينية الحكومية مقطع فيديو وثق عملية إنقاذ نجح فيها الجيران في انتشال شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأظهر الفيديو رجلا عالقا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها هربا من الحريق الذي يلتهم منزله، إلا أن الجيران تجمعوا أسفل النافذة وبسطوا بطانية كبيرة ليقفز عليها الرجل العالق بسلام، بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته.

Kind-hearted neighbors removed a vehicle and used blanket to successfully rescue a man trapped outside of his on-fire unit. #EverydayHero pic.twitter.com/3cKCsPxnLo