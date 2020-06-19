فيديو.. شجاعة جيران تنقذ رجلا من موت محقق بعد اشتعال النار بمنزله

08:43 م | السبت 20 يونيو 2020
الرجل أثناء تعلقه بالنافذة

الرجل أثناء تعلقه بالنافذة

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

فيديو.. حريق هائل يلتهم أكبر مستودعات "أمازون" في كاليفورنيا

فيديو.. حريق هائل يلتهم أكبر مستودعات "أمازون" في كاليفورنيا

إنقاذ قطة صغيرة من داخل محرك سيارة ببريطانيا

إنقاذ قطة صغيرة من داخل محرك سيارة ببريطانيا

10 دقائق بين الحياة والموت.. إنقاذ طفلة من الطابق الـ14 في الصين

10 دقائق بين الحياة والموت.. إنقاذ طفلة من الطابق الـ14 في الصين

صور.. تفحم سيارة بسبب مُعقم اليدين الكحولي

صور.. تفحم سيارة بسبب مُعقم اليدين الكحولي

تعرض رجل لحادث كاد أن يودي بحياته بعدما اشتعلت النيران بمنزله وكان عليه الاختيار بين القفز من النافذة أو الموت حرقا.

ونشرت صحيفة الشعب الصينية الحكومية مقطع فيديو وثق عملية إنقاذ نجح فيها الجيران في انتشال شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأظهر الفيديو رجلا عالقا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها هربا من الحريق الذي يلتهم منزله، إلا أن الجيران تجمعوا أسفل النافذة وبسطوا بطانية كبيرة ليقفز عليها الرجل العالق بسلام، بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته.

وبعد اطمئنانه إلى أنه سينجو بحياته، قفز الرجل من النافذة فوق البطانية، حيث التقطه المنقذون بأمان.

وسبب الفيديو الذي حقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل، موجة تفاعل كبيرة، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "تمثلوا بأخلاق الفرسان ليكون الجميع من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع".

ولم تخل بعض التعليقات من الطرافة والإسقاطات السياسية، فغرد أحد المدونين قائلا: "ليت الجميع يتعاونون ويتكاتفون أيضا لمحاربة الفساد".

الأكثر قراءة

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

يوضح الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية لـ"الوطن"، فوائد الثوم وأضراره في التقرير التالي.
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.
تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم،
فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

صار من الشائع بشكل عام أن نسمع عن انفجار الهواتف الذكية، ولكن تغير الأمر وصارت حوادث انفجار الأجهزة الذكية يشمل سماعات "أبل" اللاسلكية
تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

تسبب في إصابة 10 أسر بالسويس.. كيف تتجنب عدوى كورونا بسبب الدليفري؟

ومع الواقعة، واضطرار البعض على طلب الوجبات السريعة أو الأدوية أو المنتجات الضرورية داخل المنزل، يطرح تساؤل عن كيفية التعامل مع عامل "الدليفري"