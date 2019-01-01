"شاحن مش أصلي" يتسبب في حريق 3 منازل بماليزيا

اندلع حريق هائل في مدينة أيبوه الواقعة في ماليزيا بسبب شاحن هاتف به خلل، حيث التهمت النيران فيلا من طابقين وألحقت أضرارا بالغة بمنزلين مجاورين.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع Worldofbuzz أن صاحب الفيلا، البالغ من العمر 45 عاما، سمع صوت انفجار في غرفة النوم فأسرع نحو مصدر الصوت، فوجد النار مشتعلة في جهاز شحن هاتفه.

ورأى الرجل النار تزحف بسرعة إلى بقية الأشياء والجدران، ولم يفلح بإخماد الحريق الذي شب في حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت ماليزيا من يوم 4 ديسمبر الجاري.

وعندما عجز الرجل عن إخماد الحريقت، اتصل على الفور بالمطافي التي وصلت بعد أن التهمت النيران المبنى بكامله ونالت من منزلين مجاورين ملحقة بهما أضرارا بالغة.

وقال صاحب الفيلا لاحقا إنه كان يستخدم في شحن هاتفه جهازا غير أصلي، دون أن يذكر علامته التجارية.

ويعتقد رجال الإطفاء أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في جهاز الشحن، وحتى الآن لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق.