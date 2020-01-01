مصائب عند قوم فوائد.. جائحة كورونا تنعش صناعة التوابيت

05:49 م | السبت 20 يونيو 2020
تسببت وفيات الفيروس التاجي في انتعاش صناعة التوابيت في تشيلي

تسببت وفيات الفيروس التاجي في انتعاش صناعة التوابيت في تشيلي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

دراسة: 96.3% من المصريين على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا

دراسة: 96.3% من المصريين على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا

خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة

خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة

يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار "إيفرمكتين"

يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار "إيفرمكتين"

فيديو.. الحياة تعود لجثة بعد وضعها في تابوت ودفنها

فيديو.. الحياة تعود لجثة بعد وضعها في تابوت ودفنها

مع تزايد أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من بلدان العالم، أصبح الجميع في حالة من الترقب والخوف من الإصابة بالفيروس التاجي إلا أن الأمر لم يكن سلبيا بالنسبة للبعض.

ففي جمهورية تشيلي، تسببت وفيات الفيروس التاجي في انتعاش صناعة التوابيت، حيث بات النعش الخشبي التقليدي هو المهنة الرائجة حاليا ويزداد الطلب عليه باستمرار، ويتم إنتاجه بسرعة كبيرة لمواكبة أعداد الوفيات الهائلة التي تحدث يوميا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

 ووضعت الإصابات، البالغ عددها 230 ألف حالة إصابة، تشيلي في المركز التاسع عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، رغم عدد سكانها الصغير نسبيا، الذي يقل عن 19 مليون شخص.

ومع الإبلاغ عن أكثر من 5 آلاف حالة جديدة كل يوم تقريبا، من المتوقع أن تتخطى تشيلي الأسبوع المقبل إيطاليا في تصنيف الدول الأكثر إصابة.

ومع وفاة أكثر من 4 آلاف حالة في تشيلي، شهدت شركة "بيرجيري" ازدهارا في طلبياتها لصناعة النعوش وتنظيم الجنازات.

وقال "بيرجيري"، إن ورشته تصنع 100 نعش في الأسبوع، أي ضعف العدد السابق لظهور الوباء، رغم أن الصناديق الأرخص تعني انخفاض دخله إلى النصف.

وأوضح مانويل غونزاليس، مدير الورشة: "نظرنا إلى التجربة الدولية وبدأنا في إنتاج المزيد من النعوش لأننا أدركنا ما هو قادم".

وأبلغت الحكومة التشيلية عن 252 حالة وفاة، أمس، الجمعة، وهو أعلى رقم منذ وصول الفيروس إلى البلد اللاتيني في أوائل مارس، وتتركز معظم الإصابات والوفيات في العاصمة سانتياغو.

ويتجاوز النطاق الحقيقي لتفشي المرض الأرقام الرسمية بكثير، فتشيلي تجري يوميا ما يصل إلى 20 ألف اختبار فيروس تظهر إصابة حوالي 30% من هذا الرقم، وهي علامة قوية على أن العديد من الإصابات لم يتم اكتشافها.

ويقر المسؤولون بأن جهودهم لمكافحة الفيروس قد فشلت، لا سيما في تعقب وعزل أولئك الذين يتعاملون مع المصابين.

الأكثر قراءة

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

يوضح الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية لـ"الوطن"، فوائد الثوم وأضراره في التقرير التالي.
أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

أثار ذعر المواطنين.. جسم غريب يظهر في سماء اليابان

في واقعة غريبة، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم الأربعاء، جسمًا طائرًا مجهولًا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.
تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

تطور أعراض كورونا من السخونية لـ"الهرش": محدش فاهم حاجة

مع مرور الوقت، لا تزال تظهر أعراض جديدة على المصابين بفيروس «كوفيد - 19»، وهو الأمر الذى بات يسبب إزعاجاً كبيراً لشعوب ودول العالم،
فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

فقد السمع.. انفجار سماعات أبل لاسلكية في أذن شاب صيني

صار من الشائع بشكل عام أن نسمع عن انفجار الهواتف الذكية، ولكن تغير الأمر وصارت حوادث انفجار الأجهزة الذكية يشمل سماعات "أبل" اللاسلكية
"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

"شوفت 3 حالات بتنزف".. ممرض يحذر من كارثة بسبب الطائرات الورقية

تداول رواد السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، أنباء عن تعرض بعض الشباب والأطفال لإصابات أثناء اللعب بالطائرات الورقية من على أسطح المنازل،