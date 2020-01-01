بعد رجاء الجداوي.. طبيب يوضح سبب زيادة مدة تعافي مصابي كورونا عن 14 يوما

أوضحت نتائج التحليل الثالث للفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إيجابية تحليلها الثالث، واستمرار تواجد الفيروس في جسدها، رغم إصابتها بكورونا منذ 28 يوما، الأمر الذي أثار تساؤل البعض حول سبب ذلك.

وكان العديد من المواطنين، اعتادوا سماع أن مدة العزل من كورونا 14 يوما فقط، قبل أن يفاجئ محبو الفنانة رجاء الجداوي، بإيجابية مسحتها رغم مرور 28 يوما على إصابتها، كما أنها لم تكن الحالة الأولى التي تعاني من ذلك، بل هناك بعض المتعافين كشفوا عن تواجدهم لمدة طويلة داخل العزل.

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بعد رجاء الجداوي.. طبيب يوضح سبب زيادة مدة العزل لمرضى كورونا

وأوضح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أن مدة الـ14 يوما الخاصة بعزل مصابي كورونا، هو متوسط عدد الأيام التي يتعافى من خلالها المريض، مضيفا: "المدة قد تزيد عن ذلك أو تقل".

وأضاف: "فيه حالتين لزيادة مدة العزل عن 14 يوما، الأولى أن ممكن يتعافى المريض من كورونا، وتظهر نتيجته سلبية، ولكن جسمه لم يتماثل للتعافي بعيدا عن الفيروس، لذلك يظل تحت الملاحظة في المستشفى حتى التعافي".

وبحسب "شاهين": "الحالة الثانية، أن يكون المريض لم يتعافى بعد من فيروس كورونا، وتظهر نتيجة مسحته إيجابية، مشيرا إلى أن إيجابية المسحة قد تستمر لمدة 37 يوما".

واستطرد "شاهين" حديثه: "المسحة بعد الـ14 يوم أحيانا بتكون مخادعة، لأن المسحة معناها أننا بندور على الحامض النووي، يعني على الرغم أن الفيروس، ممكن يكون مات لدى بعض المرضى، لكن تظهر نتيجته إيجابية بسبب تواجده في الأحماض النووية".

وعن مدة بقاء بعض المتعافين في عزل منزلي لمدة 14 يوما آخرين، رد "شاهين" قائلا: "أي شخص متعافي من كورونا لابد أن يتواجد في عزل منزلي لمدة 14 يوم كفترة نقاهة، وللتأكيد على عدم ظهور أي أعراض أخرى عليه".

وجدير بالذكر، أن أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قالت لـ"الوطن"، إن والدتها لا تزال في الرعاية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنها تستوعب كل ما حولها ولم تفقد الوعي، وطالبت أميرة جمهور ومحبي الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها.