آخرها لوحة تذكارية على المريخ.. أبرز طرق تكريم أطباء العالم ضد كورونا

في لافتة طيبة، قامت العديد من الدول حول العالم بتكريم الأطباء بطرق مختلفة، لدعمهم في ظل مواجهتهم لجائحة كورونا العالمية، نظرا لأنهم خط الدفاع الأول في تلك الأزمة.

وتعد لوحة تكريم وكالة ناسا هي الأخيرة في طرق تكريم أطباء كورونا، لذلك نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي.

وكالة ناسا تكرم العاملين في المجال الطبي

قررت وكالة ناسا، تكريم العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية، عبر لوحة تذكارية عليها كوكب الأرض متشابكا مع "عصا أسكليبيوس"، وهو رمز التطبيب والشفاء من الأمراض.

وتم وضع اللوحة على مسبار "بيرسيفيرانس" الذي سينطلق إلى المريخ في 20 يوليو المقبل، وفقا لبيان صحفي نشر على موقع الوكالة الإلكتروني، حيث أشار البيان إلى أن ذلك سيتم في ذكرى تأثير وباء كوفيد-19، والإشادة بتفاني الأطباء في جميع أنحاء العالم.

وقال مساعد مدير البرنامج الممول لهذا العمل: "أردنا أن نعرب عن امتناننا لجميع أولئك الذين ضحوا برفاهيتهم من أجل مصلحة الآخرين، ونأمل أنه عندما تذهب الأجيال القادمة إلى كوكب المريخ وتجد مركبتنا، فإنه سيذكرهم بوجود مثل هؤلاء الأشخاص على الأرض في عام 2020"، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وستكون اللوحة عبارة عن مستطيل صغير من الألومنيوم الأسود بقياس 8 × 13 سم، مثبتة على هيكل المركب الأيسر، وفقًا للصورة المنشورة على موقع وكالة "ناسا" على الإنترنت، يصور الجهاز اللوحي كرة أرضية ترتكز على قضيب يلتف حوله ثعبان وهو رمز للطب، في شكل خط يغادر الأرض، يتم عرض مسار المسبار، يتم التقاط المريخ كنقطة صغيرة.

الصين تكرم أطباء كورونا

وتزينت ناطحات السحاب في كثير من المقاطعات الصينية بشاشات "LED" خارجية، وفي مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرق الصين، حيث تزينت هذه الشاشات على المباني الشاهقة بصور العاملين الطبيين الذين واجهوا كورونا، وذلك يوم 18 مارس الماضي.

وقال الموقع الصيني: "صور العاملين الطبيين تم عرضها على الجدران الزجاجية التي تعتبر من معالم المدينة ليل الأربعاء الماضي، في محاولة للإشادة بأولئك الذين يحاربون الفيروس التاجي المستجد وموجودين على الخط الأمامي".

وأصحاب هذه الصور هم الفرق الطبية المنتمين إلى فوجيان وغادروا إلى مقاطعة ووهان، التي هي مركز كورونا، عندما اشتد تفشي المرض، وفرق المساعدة الطبية هذه من فوجيان بدأت بالفعل بمغادرة مقاطعة هوبي يوم الأربعاء، وبهذه الطريقة الرائعة استقبلتهم مقاطعتهم.

برج خليفة يدعم أطباء كورونا

أضاء برج خليفة بدبي بوسم ‏⁧‫"شكرا خط دفاعنا الأول"،⁩ في مبادرة منه لدعم أبطال المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام برج خليفة بتوجيه الشكر لأبطال المجتمع من أطباء وشرطة ودفاع مدني وفرق تعقيم ومعلمين ومراسلين صحفيين وفرق النقل والمواصلات وممرضين وغيرهم من أبطال خط الدفاع الأول، بحسب "العين" الإماراتي.

برج إيفيل يضيء بصور أطباء فرنسا

قامت فرنسا بتكريم أطباء فرنسا، بوضع صورهم على شاشات عملاقة بمحيط برج إيفل تكريما لهم على ما قدموه من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب فيديو تداولته قناة "روسيا اليوم".