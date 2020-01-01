صور.. الصين تحتفل بالأطقم الطبية التي كافحت فيروس كورونا

نجحت الصين في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، رغم أنها هي مركزه، وذلك بعدما ظلت طوال الأشهر الثلاثة الماضية تقاتله بجيش من الأطباء وأطقم التمريض.

وتقديرا لهؤلاء الجنود الذين استطاعوا أن يقفوا حائلا أمام هذا الفيروس، أضاءت بعض المقاطعات الصينية ناطحات سحابها بصور أعضاء هذه الأطقم الطبية التي وضعت أرواحها في خطر وقاتلت الفيروس الذي أصاب الآلاف هناك، بحسب موقع "ecns" الصيني الذي ينقل أخبار الصين بالإنجليزية.

مقاطعات الصين تكرم الأطباء وتحفزهم

تتزين ناطحات السحاب في كثير من المقاطعات بشاشات "LED" خارجية، وفي مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرق الصين، تزينت هذه الشاشات على المباني الشاهقة بصور العاملين الطبيين الذين واجهوا كورونا، وذلك يوم 18 مارس الماضي.

وقال الموقع الصيني: "صور العاملين الطبيين تم عرضها على الجدران الزجاجية التي تعتبر من معالم المدينة ليل الأربعاء الماضي، في محاولة للإشادة بأولئك الذين يحاربون الفيروس التاجي المستجد وموجودين على الخط الأمامي".

وأصحاب هذه الصور هم الفرق الطبية المنتمين إلى فوجيان وغادروا إلى مقاطعة ووهان، التي هي مركز كورونا، عندما اشتد تفشي المرض، وفرق المساعدة الطبية هذه من فوجيان بدأت بالفعل بمغادرة مقاطعة هوبي يوم الأربعاء، وبهذه الطريقة الرائعة استقبلتهم مقاطعتهم.

أما في مدينة ووهان، النقطة صفر لكورونا، فمن أجل تشجيع الأطباء والموظفين الطبيين والاحتفال بالإنجاز، أضاءت مباني المدينة، الخميس الماضي، بشعارات مبهجة، بحسب ما شاركت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا".

في إحدى الصور، يمكن رؤية برج تلفزيون "جويشان" مضاءً بشعار مشجع للأطباء، وتظهر صورة أخرى جسراً ينير مع شعارات مكتوب عليها "هيا ووهان"، "هيا هوبي" و"هي الصين" في ووهان.