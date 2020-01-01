هل يؤثر تناول الثوم على القلب والمناعة؟.. أستاذ تغذية يجيب

أوضحت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة سفيتلانا فوس، أن تناول الثوم يؤثر على القلب والأوعية الدموية بشكل إيجابي، كما يحسن عمل الجهاز الهضمي ويزيد من مناعة الجسم.

وأشارت خبيرة التغذية الروسية إلى أن الثوم يحتوي على مركب "أليسين" الذي يشمل مركبات الكبريت العضوية، وهي مضادة للبكتيريا والفطريات، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأضافت: "من الأفضل أن يتم تناول الثوم طازجًا كما هو، لأنه في حال طبخه يفقد جزءًا من فوائده المختلفة، وكلما زاد فترة تعرضه للحرارة فقد خصائص أكثر"، موضحة أن كل فوائد الثوم الكبيرة لا تعني أن تتناول الثوم بشكل كبير وبلا حساب، نظرًا لاحتوائه على زيوت طيارة ومركب "أليسين"، وهي تسبب تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والمرارة والمجاري البولية.

واختتمت: "تناول الثوم بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، كما أن الكثيرين يمتنعون عن تناوله أيضًا بسبب رائحته الحادة".

طبيب تغذية يحذر من تناول الثوم بكميات كبيرة

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية من خلال تصريحاته لـ"الوطن"، إن الثوم له فوائد كبيرة على الجسم ولكن هذا عند تناوله بكمية قليلة، موضحًا: "يعني فص أو اتنين بالكتير ويفضل تناوله إلى جانب السلطة".

وأضاف: "الثوم بالتأكيد يؤثر على الكوليسترول، كما أنه يحسن من صحة القلب، ويساعد على تقوية المناعة، ولكن ينبغي أن يكون ثوم فريش أي تناوله طازجًا دون طبخه".

وحذر "عبد العزيز" من تناول الثوم بكميات كبيرة، قائلًا: "احتوائه على مركبات كبريتية لها فوائد كبيرة عند تناوله بكميات قليلة، ولكن عند الإكثار منه وتناوله بكميات (أكثر من فصين)، فذلك يؤثر على الطحال بالسلب بشكل كبير".