الشهر المقبل.. تشفير مكالمات "زووم" لجميع المستخدمين

قررت شركة "زووم فيديو كوميونيكيشنز" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المرئية، اليوم، تشفير مكالمات الفيديو التي تجري عبر منصتها من طرف إلى آخر، وذلك في كل خدماتها المجانية والمدفوعة.

وتنوي شركة "زووم" إطلاق نسخة تجريبية من خدماتها بعد تشفير الرسائل، في شهر يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكدت "زووم"، الشركة الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، على أنها ستطرح هذه الميزة ليستمتع بها المستخدمون الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط، وذلك من أجل منع إساءة الاستخدام.

منذ فترة، أعلنت الشركة الأمريكية نيتها تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط، ونجحت في جذب ملايين العملاء خلال تفشي جائحة كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل، ممن يدفعون مقابل، أو لا يدفعون.

على الرغم من أنها جذبت ملايين المستخدمين حول العالم، واجهت "زووم" انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن، وأيضا انتقادات بسبب الكشف عن أن خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

ونتيجة لكل ذلك، فرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام زووم فيما حظرت شركة سبيس إكس لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية.