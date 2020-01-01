"عزمه في بيته".. موقف لا يُنسى بين الشيخ الشعراوي ومحمود الخطيب

"الشيخ الشعراوي يتمتع بمبادئ أخلاقية مُذهلة، وموقفه لا يزال عالقًا في ذهني"، بتلك الكلمات تحدث محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، عن أخلاق الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، خلال موقف جمعهما.

وتحل اليوم، الذكرى الـ22 لوفاة الشيخ الشعراوي، ونرصد في السطور التالية، أحد المواقف التي لا تُنسى مع محمود الخطيب.

وكشف "الخطيب" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه التلفزيوني "10/10 مع بيبو" المذاع حينها على قناة "الحياة"، عن موقف لا يُنسى حدث مع "الشعراوي" عندما كان لاعبًا، وقام الإمام الراحل بدعوته للعزومة رفقة بعض زملائه من اللاعبين، قائلاً: "وضع الأكل على مائدة كبيرة أمامنا، ولكنه كان قليل الأكل، حيث كان يضع طبقًا صغيرًا أمامه يحتوي على قليل من الجبن، وعقب انتهاء جميع زملائي من الأكل بعد مرور وقت، سألني إذا كُنت انتهيت من الطعام، فأخبرته أنني أنتظره، فرد عليه بل أنا الذي أنتظرك".

واستطرد "الخطيب" في حديثه قائلاً: "فوجئت بقيامه بغلق الباب، ثم المجئ بأطباق كبيرة ويضع فيها الطعام السليم، ليقوم بعدها بتنظيف المائدة، ويضع عليها الطعام الجيد، رافضًا أي مساعدة منا، ليقوم بعدها بفتح الباب ودعوة جميع العاملين والسائقين والحرس المتواجد بالخارج لتناول الطعام".

ولم يكن هذا الموقف الوحيد، وواصل محمود الخطيب: "وعند وقت رحيلنا بعد مرور 5 ساعات من تواجدنا معه، قمنا بالوقوف صفًا واحدًا لمصافحته، فقام الشيخ الشعراوي، من على الكرسي لمصافحتنا، ولكنه شعر بالتعب عند الشخص قبل الأخير الذي يسبقني فجلس على الكرسي، فقبل الشعراوي يده كاعتذار منه عن جلوسه وعدم القدرة على مصافحته واقفًا، لذلك عندما أقبلت عليه قمت بتقبيل رأسه مباشرة حتى لا يكرر ما فعله مع الشخص الذي كان قبلي، ولكن هذا الموقف الذي يدل على مدى المبادئ الأخلاقية التي يتمتع بها، ما زال عالقًا في ذهني".