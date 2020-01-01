"لا تستخدمها في الدايت".. مواد غذائية لا تنقص الوزن: منها الخبز الأسمر

يعاني العديد من الأشخاص من السمنة المفرطة التي تسبب لهم العديد من المشاكل الصحية، لذلك يسعى البعض لاتباع أنظمة غذائية للتخلص من الوزن الزائد، لكن يقع الكثيرون في بعض الأخطاء الغذائية عند اتباع أنظمة "الدايت".

ويقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، إن هناك بعض المواد الغذائية التي يحرص على تناولها متبعو أنظمة "الدايت"، والتي تتسبب لهم في زيادة نسبة السكر والدهون بالجسم على عكس ما يعتقدون، وبالتالي لا يحصلون على نتائج مرضية لإنقاص الوزن.

وحذر "الحوفي" من تناول بعض المواد الغذائية التي لا تسهم في فقدان الوزن، بل تزيد أحيانًا من السعرات الحرارية للجسم عند الحصول عليها، وهي:

الخبز الأسمر

لا يسهم في فقدان الوزن، لأنه مخبوز من نوع الدقيق المُصنع به الخبز البلدي العادي، لكن تضاف إليه كمية من الردة فقط، والتي تُعطي له هذا اللون البني الغامق، وكثرة تناوله ترفع مستوى السكر بالدم.

مشروب الديتوكس

لا يساعد الديتوكس على طرد السموم كما يعتقد الكثيرون، لأن الاعتماد عليه وحده بصورة كبيرة، والابتعاد عن تناول بعض المواد الغذائية الأخرى، يمنع الجسم من الحصول على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة.

علاجات التخسيس

لا تسهم العديد من منتجات التخسيس المتداولة في إنقاص الوزن، كالأعشاب الخضراء وغيرها من المنتجات.