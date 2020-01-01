احذر مواد التعقيم.. "سلاح ذو حدين"

02:26 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
احذر مواد التعقيم في مواجهة كورونا

احذر مواد التعقيم في مواجهة كورونا

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

عالم صيني يحذر: "كورونا بكين" أكثر عدوى من "فيروس ووهان"

عالم صيني يحذر: "كورونا بكين" أكثر عدوى من "فيروس ووهان"

ديكساميثازون.. جدل حول الحل البريطاني الجديد لمواجهة فيروس كورونا

ديكساميثازون.. جدل حول الحل البريطاني الجديد لمواجهة فيروس كورونا

هل يمكن صنع معقم اليدين في المنزل؟

هل يمكن صنع معقم اليدين في المنزل؟

"ابتعد عنها".. منظفات لا تقتل فيروس كورونا

"ابتعد عنها".. منظفات لا تقتل فيروس كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا، وزيادة حالات الإصابة به، يتجه الكثير من الأشخاص إلى تعقيم منازلهم والأماكن التي يجلسونها فيها باستخدام العديد من أدوات التنظيف، في وسيلة منهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، والقضاء على الفيروس ومنع انتشاره بالأسطح والمكاتب. 

ولكن الاستخدام المفرط لأدوات التعقيم، قد يكون سلاحا ذو حدين حسب طبية الجلدية إيفيت فيريال، لافتة إلى الإفراط  يشكل بيئة مثالية لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.

مواد التعقيم تسبب الإكزيما والفطريات

وقالت إيفيت في تصريحاتها للوطن، إن المواد الفعالة في الكثير من المطهرات ومواد التعقيم في إجهاد الجلد وتعزز من فرص الإصابة بالحساسية، بالإضافة إلى أنها تصيبنا بالإكزيما، والفطريات أيضا "الكحول يشيل الطبقة الخارجة اللي بيحمي الجلد كما أن التشقققات  تدخل الفطريات بين الضوافر".

وقال الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة، إن المطهرات لا تقتل المطهرات ومواد التعقيم  البكتيريا الضارة فحسب، بل تقضي على البكتيريا النافعة أيضاً، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، لذا لا يجوز استخدام المطهرات ومواد التعقيم إلا بتوصية من الطبيب.

ونصح رمزي، بالمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب بالمنظفات بانتظام، بدون إفراط أو تفريط.

الأكثر قراءة

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

خبيرة الأبراج عبير فؤاد: الأسوأ لم يحدث بعد.. وحدث مهم نهاية العام

وصفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج هذا العام، بأنه سيكون عام التحدي، وأن سنة 2020 ستكون سنة حاسمة.
الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في ظهور سلالة جديدة لكورونا" بالصين

علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.
مصريون يتساءلون المانجا فين؟.. ونقيب الفلاحين يرد

مصريون يتساءلون المانجا فين؟.. ونقيب الفلاحين يرد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف بشكل رسمي، والذي تظهر فيه الفواكه المميزة ومن أبرزها "المانجو"
هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب
"سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

"سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

أبرز العلامات في الجسد قد تدل على الإصابة بأمراض خطيرة