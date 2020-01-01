عودة خاصية الرسائل بـ"فيس بوك" للعمل بعد عطل مفاجئ

عادت خاصية الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للعمل من جديد، بعدما شهدت تعطلًا لبعض الوقت.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واجهوا عطلًا خلال استخدامهم لخاصية "الرسائل" عبر الموقع الشهير، حيث وجدوا صعوبة في إرسال الرسائل أو استقبالها من الأصدقاء، خلال الساعة الماضية.

وعند محاولة المستخدم إرسال رسالة إلى حساب آخر، فوجئ المستخدمون برسالة: "تعذر إرسال الرسالة، حاول إرسالها مجددًا"، قبل أن تعود خاصية الرسائل للعمل بعد دقائق قليلة.