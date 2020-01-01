دراسة أمريكية تنصح بعدم التخلص من قشر التفاح: قد يحمي من مرض خطير

05:04 ص | الثلاثاء 16 يونيو 2020
التفاح

التفاح

كتب: وكالات

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نصحت دراسة جديدة، متناولي التفاح، بعدم التخلص من قشره، نظرًا للمنفعة الشديدة التي يحتويها عند تناوله، إذ أنه قد يحمي جسم الإنسان من مرض خطير

وخلصت دراسة أجراها باحثون في جامعة تومسون جيفرسون بولاية فيلادلفيا الأميركية، إلى أن قشور التفاح تلعب دورا جوهريا في حماية جسم الإنسان من مرض التصلب المتعدد، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

ويؤدي التصلب المتعدد، إلى إنهاك الجسم وإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، ما يؤدي إلى إلحاق الأضرار بعملية الاتصال بين الدماغ، وبقية أعضاء الجسم، وهو ما يتطور إلى درجة غير قابلة للإصلاح.

واستخدمت الباحثون الفئران في إجراء التجربة، حيث قدموا حمض أورسوليك إلى الفئران التي تعاني الشلل والأعراض التي تواجه مصابي هذا المرض.

واكتشف الباحثون، من خلال النتائج التي لوحظت على الفئران، أن قشور التفاح تحتوي على مركب كيميائي يساعد في إصلاح الخلايا العصبية، ويوقف تفشي المرض في الجسم.

وبعد إجراء التجربة، طرأ على حالة هذه الفئران تطورًا هائلًا بعد تناول المركب الكيميائي، إذ أصبحت قادرة على المشي مرة أخرى.

وفي حال نجح استخدام المركب الكيميائي في تصنيع دواء، سيصبح بمقدور الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على كرسي متحرك، المشي بمساعدة عكاز.

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