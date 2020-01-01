"ابتعد عن المراوح".. 6 نصائح لمرضى السكري في الصيف

نصائح لمرضى السكري في فصل الصيف
في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الطقس، وبالتالي يحدث تغيير في كيفية تعامل الجسم مع الإنسولين نتيجة فقدان الكثير من السوائل ما يؤثر سلبا على مرضى السكري.
استعرض موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها خلال موسم الصيف، والتي جاءت كالتالي:
ـ شرب كمية وفيرة من المياه على مدار اليوم، حتى وإن لم يشعر الشخص بالعطش، حتى تقي نفسك من الجفاف.
ـ الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.
ـ ارتداء قبعة رأس، ووضع كريم واقٍ من الشمس عند الخروج من المنزل، وذلك لأن الحروق في موسم الصيف تعمل على زيادة معدل السكر في الدم.
ـ البقاء في أماكن مكيفة عندما يكون الطقس شديد الحرارة، لأن المراوح لا تفيد في منح الجسم درجة البرودة اللازمة.
ـ نظرا لارتباط الفصل الحار بتغيير كمية الإنسولين التي يتم تناولها، يجب الرجوع للطبيب المختص وقياس مستوى السكر في كل وقت خلال موسم الصيف.
ـ تخزين الإنسولين وأدوية السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم، والجهاز المخصص لقياس معدلات السكر في الدم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو داخل السيارة.
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