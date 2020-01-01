"ابتعد عن المراوح".. 6 نصائح لمرضى السكري في الصيف

10:07 م | الإثنين 15 يونيو 2020
نصائح لمرضى السكري في فصل الصيف

نصائح لمرضى السكري في فصل الصيف

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

الذرة الأرجوانية..هل تفيد مرضى السكري؟

الذرة الأرجوانية..هل تفيد مرضى السكري؟

لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.. نصائح لتغذية مرضى السكري في زمن كورونا

لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.. نصائح لتغذية مرضى السكري في زمن كورونا

طرق بسيطة لتعامل مرضى السكري مع الجروح

طرق بسيطة لتعامل مرضى السكري مع الجروح

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الطقس، وبالتالي يحدث تغيير في كيفية تعامل الجسم مع الإنسولين نتيجة فقدان الكثير من السوائل ما يؤثر سلبا على مرضى السكري.

استعرض موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، نصائح يجب على مرضى السكري اتباعها خلال موسم الصيف، والتي جاءت كالتالي:

ـ شرب كمية وفيرة من المياه على مدار اليوم، حتى وإن لم يشعر الشخص بالعطش، حتى تقي نفسك من الجفاف. 

ـ الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

ـ ارتداء قبعة رأس، ووضع كريم واقٍ من الشمس عند الخروج من المنزل، وذلك لأن الحروق  في موسم الصيف تعمل على زيادة معدل السكر في الدم.

ـ البقاء في أماكن مكيفة عندما يكون الطقس شديد الحرارة، لأن المراوح لا تفيد في منح الجسم درجة البرودة اللازمة.

ـ نظرا لارتباط الفصل الحار بتغيير كمية الإنسولين التي يتم تناولها، يجب الرجوع للطبيب المختص وقياس مستوى السكر في كل وقت خلال موسم الصيف.

ـ تخزين الإنسولين وأدوية السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم، والجهاز المخصص لقياس معدلات السكر في الدم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو داخل السيارة.

الأكثر قراءة

طبيب يحذر: تعقيم الكمامة الطبية بالكحول قد يؤدي لكارثة

طبيب يحذر: تعقيم الكمامة الطبية بالكحول قد يؤدي لكارثة

أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، في حديثه لـ"الوطن"، هل تعقيم الكمامات الطبية يفقد فعاليتها أم لا؟
كنت هموت وأضحك..ناهد رشدي وأبطال"لن أعيش في جلباب أبي"يتذكرون فرح سنية

كنت هموت وأضحك..ناهد رشدي وأبطال"لن أعيش في جلباب أبي"يتذكرون فرح سنية

ورغم مرور أكثر من 24 عاما على بدء عرضه لأول مرة، كلما يتم إعادة عرض مشهد فرح الفنانة ناهد رشدي التي قامت بدور سنية،يتحول لتريند عبر منصات السوشيال ميديا.
"مش كل كحة كورونا".. كيفية التفرقة بين سعال الفيروس ونزلة البرد

"مش كل كحة كورونا".. كيفية التفرقة بين سعال الفيروس ونزلة البرد

علامات للتفرقة بين كحة المصاب فيروس كورونا المستجد وبين الكحة العادية أو العرضية لسبب معين
هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

هل تناول البطيخ فقط يفقد الوزن الزائد بسرعة؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب
أطباء يوضحون المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا داخل الثلاجة

أطباء يوضحون المدة الزمنية التي يعيشها فيروس كورونا داخل الثلاجة

على مدار الأشهر الماضية، أوضحت العديد من الدراسات العلمية، قدرة عيش فيروس كورونا المستجد في درجات حرارة منخفضة، والتي جاء من بينها تلك التي أجرتها الجمعية الأمر