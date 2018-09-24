فيديو.. 5 أهداف خيالية أدخلت محمد صلاح تاريخ الكرة المصرية والعالمية

لمسات سحرية وأهداف خيالية تميز بها نجم الكرة المصرية محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الكروية على الملاعب المحلية والعالمية حتى الآن.

ومع حلول ذكرى احتفال صلاح بعيد ميلاده الـ28، اليوم، نرصد لكم 5 أهداف خيالية أدخلت الفرعون المصري تاريخ الكرة المصرية.

هدف محمد صلاح في مرمى توتنهام

رغم الأهداف العالمية العديدة التي سجلها "صلاح"، إلا أن هناك 5 أهدافًا كتبت تاريخًا شخصيًا للفرعون الصغير في تاريخ الكرة المصرية، على رأسها افتتاح أهداف فريقه ليفربول في مرمى توتنهام، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، في المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا متروبوليتانو"، وانتهت لصالح الريدز بهدفين دون رد، ليصبح أول لاعب مصري يتوج ببطولة الشامبيونزليج.

هدف محمد صلاح في مرمى الكونغو

وبعد غياب 28 عامًا من تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم، نجح "صلاح" في إعادة الفراعنة من جديد إلى المونديال، بهدف التأهل الثاني في مرمى الكونغو بالدقائق الأخيرة من اللقاء، وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للمنتخب المصري، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا 2018، قبل جولة من نهاية التصفيات.

هدف صلاح في مرمى روسيا

سجل صلاح هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في مرمى روسيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات بكأس العالم 2018، وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

هدف صلاح في مرمى السعودية

ورغم إخفاق الفراعنة في تحقيق أي فوز في المونديال، إلا أن محمد صلاح نجح في تسجيل إنجاز شخصي له مع المنتخب، بعدما سجل هدف الفراعنة الوحيد أمام السعودية، في اللقاء الذي خسره منتخبنا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتمكن صلاح بهذا الهدف من رفع رصيده إلى هدفين في كأس العالم، ليصبح هدّاف الفراعنة في المونديال، متساويًا مع عبدالرحمن فوزي صاحب هدفي مصر في مونديال 1934.

هدف صلاح يحصد جائزة بوشكاش

نجح صلاح في تحقيق إنجاز شخصي آخر له، بهدفه في مرمى إيفرتون، والذي حصد به جائزة بوشكاش لأفضل هدف، في عام 2018.