يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. ماذا قال نجوم الساحرة المستديرة عن صلاح؟

"لاعب عالمي ونحب مشاهدته".. بتلك العبارات انهالت العديد من جمل الغزل من نجوم الساحرة المستديرة في قدرات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

"الوطن" رصد أبرز نجوم الساحرة المستديرة الذين أنبهروا بقدرات "صلاح" الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم كالتالي:

رونالدو يبدي إعجابه بـ"محمد صلاح"

أبدى الظاهرة البرازيلية رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، إعجابه بقدرات محمد صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس: "أحب مشاهدة محمد صلاح، فأنا أستمتع بلعبه كثيرا وهو من أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، لكن ميسي الأفضل دائما وأبدا".

يورجن كلوب

وفي بداية شهر مارس الماضي، أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بـ"صلاح"، بعدما أحرز 20 هدفا مع فريقه منذ مطلع هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "صلاح مهاجم رائع من الطراز العالمي، أنا سعيد حقا لأنه وصل إلى هذه الأرقام وأعتقد أن ساديو ماني لديه فرصة للقيام بأشياء مماثلة، هذا سيكون رائعا حقا".

مارك لورنسون

عبر مارك لورنسون، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي يظهر به ثلاثي هجوم ليفربول، المكون من الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ليطلق عليهم المثلث الأفضل في العالم.

وذكر لورنسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن صلاح وماني وفيرمينو، استطاعوا أن يخلقوا مثلث رعب جديد داخل الدوري الإنجليزي، يعد الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وأصبح يشكل خطورة على دفاع أي فريق ينافسه، وهو ما تنبأ به منذ ما يقرب من سنتين.

جيمي كاراجر

وفي شهر فبراير الماضي، أشاد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق بـ"صلاح"، وبمستوياته القوية التي يظهر بها مع فريقه، موضحا أنه لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز، على الرغم من تسجله العديد من الأهداف".

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أعتقد أن محمد صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي".

واختتم: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول، والذي يعجبني في صلاح هو أنه لا يصاب كثيرًا".

باتريك كلويفرت

وفي عام 2018، نال صلاح إشادة من باتريك كلويفرت، لاعب نادي برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا السابق، بسبب أداءه في مباراة توتنهام، التي سجل خلالها هدفين في مرمى السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج، وانتهت على بنتيجة 2-2.

وغرد "كلويفرت" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مباراة الأمس بين ليفربول وتوتنهام، كان هناك رجلا في اللقاء، هو محمد صلاح إنه لاعب رائع وأهنئ جماهير ليفربول عليه".

ندي لونيرجان

أشاد ندي لونيرجان حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، بالتزام الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الفريق، مؤكدا أنهما دائما ما يكونا في طليعة اللاعبين المتواجدين مبكرا في صالة الألعاب الرياضية.

وقال لونيرجان في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "هناك فرق بين لاعبي الدرجة الأولى والدوري الإنجليزي، ليس فقط من حيث الموهبة، ولكن أيضا بالنسبة للعمل الذين يقومون به".

وأضاف: "إذا ذهبت لصالة الألعاب الرياضية قبل بداية المران ستجد دائما 4 لاعبين متواجدين وهم جيمس ميلنر وآدم لالانا وساديو ماني ومحمد صلاح، ولذلك يمتلك الفريق أفضل لاعبين في العالم".

إيكر كاسياس

أشاد الحارس الإسباني إيكر كاسياس، لاعب فريق ريال مدريد وبورتو السابق، بثلاثي هجوم ليفربول، عبر حسابه الرسمي "تويتر": "من الصعب العثور على مثلث مثل هذا: صلاح، فيرمينو، ماني"، وذلك عقب نهاية مباراتهم أمام مانشستر سيتي في مباراة الدور الأول بالدوري الإنجليزي، للعام الماضي.

ساديو ماني

قال ساديو ماني في تصريحاته لصحيفة "ميرور": "أعتقد أن محمد صلاح مدهش منذ الموسم الماضي حتى الآن، إذا كنت تريد أن تفوز ببطولة مع فريقك، بالتأكيد تحتاج إلى لاعب مثله، هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، أعتقد في حالة عدم وجوده مع الفريق لم نكن سنصل لنهائي دوري الأبطال".

فرانشيسكو توتي

وفي عام 2018، تغنى الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائد فريق روما السابق، بأداء "صلاح"، واصفا إياه بالعالمي، حيث عبر توتي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه صلاح خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى إنه فاجأ كل المتابعين بالأداء المتميز الذي يقدمه، حيث نجح في تسجيل 30 هدف في جميع المسابقات، ليضع نفسه في مصاف اللاعبين الكبار في العالم، صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأضاف توتي، أنه يعرف صلاح جيدا، ملمحا إلى إنه لن يتوقف عند هذا الحد، حيث سيواصل العمل والجد في التمرين، حتى يصل لمستوى أفضل، يؤهله للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم.