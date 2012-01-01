آخرهم سوشانت سينغ راجبوت.. 7 مشاهير أنهوا حياتهم بالانتحار

كشفت شرطة مومباي، اليوم الأحد، عن العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت مشنوقا بشقته في مومباي، عن عمر يناهز الـ34 عاما.

وعلق مانوج شارما، المسؤول بالشرطة، على الواقعة، قائلا: "لقد انتحر بمنزله في باندرا، وفريقنا موجود هناك"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأدى سوشانت سينغ راجبوت، الممثل الهندي الشهير العديد من الأعمال الدرامية، ويأتي على رأس الأفلام التي قام ببطولتها: "Detective Byomkesh Bakshy" و"MS Dhoni: The Untold Story".

وكان آخر ما كتبه سوشانت بصفحته على موقع "إنستجرام" نعياً لوالدته: "ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الإثنين".

وكانت ديشا ساليمان مديرة أعمال سوشانت، قد انتحرت الأسبوع الماضي.

ولم تكن واقعة سوشانت سينغ راجبوت الأولى لانتحار النجوم، لذلك نرصد لكم أبرز المشاهير الذين أنهوا حياتهم بالانتحار، خلال السنوات الأخيرة.

انتحار سولي

في منتصف أكتوبر 2019، انتحرت مغنية البوب الكورية الجنوبية سولي، عن عمر يناهز الـ25 عاما، بعدما عثر عليها وكيل أعمالها متوفية داخل شقتها.

وظهرت سولي قبل انتحارها في برنامج تلفزيوني، كشفت خلاله تعرضها للتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهروها أكثر من مرة دون ارتداء حمالة صدر "Bra"، كما ظهرت في فيديو لايف عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تحدثت خلاله عن حالة الاكتئاب الشديدة التي أصابتها بسبب تنمر البعض عليها.

انتحار جو هارا

وفي نهاية شهر نوفمبر 2019، انتحرت نجمة الـ"كي بوب"، جو هارا، عن عمر يناهز الـ28 عاما.

وبدأت جو هارا جولتها الفنية باليابان قبل أيام قليلة من وفاتها، للترويج لألبومها الجديد، قبل أن تقرر الانتحار يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد محاولتها الثانية حيث سبق لها محاولة الانتحار قبل 6 أشهر.

وقدمت جو هارا الاعتذار لمحبيها، بعد أن سببت جدلا كبيرا في كوريا بسبب محاولة انتحارها السابقة، قبل أن تتمكن الشرطة من إنقاذها، بعدما كتبت على حسابها الشخصي "إنستجرام": "وداعًا"، لتقتحم الشرطة منزلها ونقلتها إلى المستشفى، لتصرح بعد شفائها قائلة: "اعتذر عن التسبب في إزعاج الجميع"، قبل أن تكرر فعلتها مجددا في نوفمبر الماضي لترحل عن الحياة.

سوير سويتن

انتحر الممثل الأميركي الشاب سوير سويتن، عن عمر يناهز 19 عاما، المعروف بدوره مع شقيقه التوأم في المسلسل التلفزيوني الأميركي"إفريبادي لافز رايمند"، وذلك في عام 2015، بحسب موقع "العربية".

وقالت ماديلين، شقيقة الممثل، في بيان سابق: "وقعت هذا الصباح مأساة عائلية فظيعة"، مضيفةً: "يحزننا جدا الإعلان عن انتحار شقيقنا وابننا وصديقنا الحبيب سوير سويتن الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده العشرين بعد أسابيع قليلة".

ورجحت التقارير، أن انتحار سويتن، حدث بطلق ناري خلال زيارة لعائلته في تكساس.

انتحار جيا خان

صدم خبر انتحار نجمة بوليوود الشابة جيا خان، الوسط الفني في الهند، وذلك بعدما أعلنت الشرطة الهندية، أنها عثرت على الممثلة الهندية جيا خان ميتة داخل شقتها في مومباي، وذلك في عام 2013.

وقال أحد رجال الشرطة في غرفة تحكم شرطة مومباي، إنه تم العثور على الممثلة صاحبة الـ25 عاما، مشنوقة في شقتها نحو منتصف الليل.

واستجوبت الشرطة خادمتها وجيرانها، قبل أن تشتبه في انتحارها.

لي تومبسون يونج

وفي عام 2012، أقدم الممثل الأميركي لي تومبسون يونج، الذي اشتهر بظهوره الخاص في مسلسل ديزني "جيت جاكسون الشهير"، على الانتحار عن عمر يناهز 29 عاما.

واكتشفت جثة يونج، داخل منزله في شمال هوليوود بعدما أطلق النار على نفسه، دون علم سبب الانتحار، بحسب "الإمارات اليوم".

توني سكوت

وفي عام 2012، قال مصدر طبي في مقاطعة لوس أنجليس، إن المخرج السينمائي توني سكوت انتحر بالقفز من فوق جسر فنيسيت توماس.

وأضاف، أن سكوت البالغ من العمر 68 عاما ،شوهد وهو يتوقف بسيارته على الجسر وألقى بنفسه بالماء، بحسب "سكاي نيوز".