"غموض وانتحار" حالات وفاة تثير القلق لمشاهير كوريا الجنوبية

أثارت حالة الغموض في وفاة الممثل الكوري الجنوبي الشاب، تشا إن ها، حالة من القلق، خاصة أنها جاءت بعد حالتي انتحار سابقتين، في خلال شهرين.

وعثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على "تشا إن ها"، ميتا في منزله عن عمر يناهز 27 عاما، دون الكشف عن أية تفاصيل بشأن طريقة وتوقيت الوفاة، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك الروسي".

وكان الممثل الكوري الجنوبي الشاب قد بدأ حياته الدرامية، كعضو في فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام 2017 بفيلم قصير عنوانه، You Deep Inside of Me، وكانت آخر أعماله التي يقوم بالعمل على إنهائها، مسلسله الجديد بعنوان Love With Flaws، بطولة آهن جاي هيون، وأوه يون سو.

انتحار سولي

وفي منتصف أكتوبر الماضي، انتحرت مغنية البوب الكورية الجنوبية سولي، عن عمر يناهز الـ25 عاما، بعدما عثر عليها وكيل أعماليها متوفية داخل شقتها.

وكانت سولي قد ظهرت قبل انتحارها في برنامج تلفزيوني، كشفت خلاله تعرضها للتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهروها أكثر من مرة دون ارتداء حمالة صدر "Bra"، كما ظهرت في فيديو لايف عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تحدثت خلاله عن حالة الاكتئاب الشديدة التي أصابتها بسبب تنمر البعض عليها.

انتحار جو هارا

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، انتحرت نجمة الـ"كي بوب"، جو هارا، عن عمر يناهز الـ28 عاما.

وكانت جو هارا قد بدأت جولتها الفنية باليابان قبل أيام قليلة من وفاتها، للترويج لألبومها الجديد، قبل أن تقرر الانتحار يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد محاولتها الثانية حيث سبق لها محاولة الانتحار قبل 6 أشهر.

وقدمت جو هارا الاعتذار لمحبيها، بعد أن سببت جدلا كبيرا في كوريا بسبب محاولة انتحارها السابقة، قبل أن تتمكن الشرطة من إنقاذها، بعدما كتبت على حسابها الشخصي "إنستجرام": "وداعًا"، لتقوم الشرطة باقتحام منزلها ونقلتها إلى المستشفى، لتصرح بعد شفاءها قائلة: "أعتذر عن التسبب في إزعاج الجميع"، قبل أن تكرر فعلتها مجددا في نوفمبر الماضي لترحل عن الحياة.