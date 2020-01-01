الكشف عن أول تكييف محمول

06:30 م | الأحد 14 يونيو 2020
تكييف محمول

تكييف محمول

كتب: وكالات

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مع دخول فصل الصف وارتفاع درجات الحرارة، صمم مجموعة من المهندسين الأمريكيين جهاز تكييف محمول يمكن وضعه حول العنق للحصول على الانتعاش.

وكان صناع جهاز Blaux Wearable AC بمثابة اختراق في عالم تبريد الهواء الشخصي، يبحثون عن طريقة فعالة وبأسعار معقولة للتخفيف من الشعور بالحرارة، وبدلاً من تبريد الغرفة بالكامل، اكتشفوا طريقة لتبريد الجسم فقط، وفقا لوكالة "سبوتنك" نقلا عن موقع "marketwatch".

ويجلب الجهاز شعوراً بالبرودة بعد ثوانٍ فقط من تشغيله، حيث يعمل على تبريد الهواء الساخن من حول المستخدم بسرعة ويحوله إلى هواء بارد ومنعش.

ويستخدم الجهاز مزيجاً من المراوح والفلاتر الهادئة فائقة الجودة، ومع شفرات الهواء الموضعية يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي تحتاج إلى تبريده، ويناسب هذا الجهاز جميع أحجام الأعناق، وكل ماعليك فعله هو وضعه حول رقبتك.

الجهاز مناسب لأي شخص يريد الهرب من حرارة الصيف، ويناسب الرجال والنساء وحتى الأطفال، وبمجرد وضعه حول عنقك تشعر أنك تجلس في غرفة مبرّدة.

 

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