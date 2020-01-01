كم يستهلك التكييف من طاقة وسرعة السيارة؟

11:09 م | السبت 13 يونيو 2020
مكيف هواء سيارة

مكيف هواء سيارة

كتب: وكالات

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تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لا يستغنى الكثيرين عن مكيف الهواء في السيارة، رغم أن العلماء أشاروا إلى  أنه يستهلك طاقة كبيرة ويبطئ من تسارع السيارة بشكل كبير.

وحاولت صحيفة "Which Car" التحقق من صحة آراء بعض الخبراء المتداولة، حيث تم اختبار سيارة من نوع "مازدا إم إكس-5" بسعة محرك 2 لتر، وبقوة 184 حصانا ووصل الخبراء في المختبر، السيارة إلى طاقتها القصوى ثلاث مرات دون مكيف هواء، وثلاث مرات أخرى ولكن مع تشغيل مكيف الهواء.

وتبين  من خلال الاختبار أن مكيف الهواء يستهلك 2.5 كيلو واط من المحرك أي ما يعادل 2.5% من طاقة السيارة، وهو أمر مقبول.

وهذا الأمر يدحض النظرية المتداولة التي تجبر السائق على إيقاف تشغيل المكيف قبل الوصول إلى سرعات عالية أو في حالات الصعود ضمن مرتفعات عالية.

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