صور.. اكتشاف آثار تماسيح تمشي على قدمين مثل البشر

كشف فريق بحثي علمي في جامعة "شينجو" في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع علماء في جامعة "كولورادو" الأمريكية، مجموعة من الآثار الأحفورية لـتماسيح قديمة جدا، عاشت قبل ملايين السنين، لكنها تميزت بصفة غريبة.

ووجد فريق علمي بحثي، مجموعة من المسارات الأحفورية محفوظة بشكل رائع في كوريا الجنوبية، بقيت آثارها في رواسب بحيرة من العصر الطباشيري، وتركت مجموعة من التماسيح آثارا لأقدامها يبلغ طولها حوالي 18 إلى 24 سنتيمترا، بين الرواسب الطينية المتحجرة، عاشت قبل 110 إلى 120 مليون سنة قبل الآن.

وهذا الاكتشاف يغير مفهومنا عن التماسيح الحالية التي تعيش في وقتنا الحالي، بحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية، حيث جاء في الدراسة: "يميل الناس إلى التفكير في أن التماسيح هي حيوانات لا تفعل الكثير، فهي متكاسلة الحركة، تبقى طوال اليوم، مسترخية على ضفاف الأنهار في أكثر من مكان حول العالم، لكن هذا المفهوم يختلف بعد نتائج هذا البحث".

وقال الأستاذ الفخري في جامعة "كولورادو" في الولايات المتحدة مارتن لوكلي: "هذه التماسيح، في حال كانت ذات قدمين، فهي تشبه النعامة أو ديناصور تيريكس".

