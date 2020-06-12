صور.. اكتشاف آثار تماسيح تمشي على قدمين مثل البشر

كشف فريق بحثي علمي في جامعة "شينجو" في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع علماء في جامعة "كولورادو" الأمريكية، مجموعة من الآثار الأحفورية لـتماسيح قديمة جدا، عاشت قبل ملايين السنين، لكنها تميزت بصفة غريبة.

Lo que se creían pterosaurios gigantes podrían ser cocodrilos de dos patas

Análisis de grandes huellas del Cretácico Inferior en Corea del Sur. https://t.co/VsCasxRbwO pic.twitter.com/EM2mQ165y8 — ECO Actualidad (@wwwDiarioECO) June 12, 2020

ووجد فريق علمي بحثي، مجموعة من المسارات الأحفورية محفوظة بشكل رائع في كوريا الجنوبية، بقيت آثارها في رواسب بحيرة من العصر الطباشيري، وتركت مجموعة من التماسيح آثارا لأقدامها يبلغ طولها حوالي 18 إلى 24 سنتيمترا، بين الرواسب الطينية المتحجرة، عاشت قبل 110 إلى 120 مليون سنة قبل الآن.

وهذا الاكتشاف يغير مفهومنا عن التماسيح الحالية التي تعيش في وقتنا الحالي، بحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية، حيث جاء في الدراسة: "يميل الناس إلى التفكير في أن التماسيح هي حيوانات لا تفعل الكثير، فهي متكاسلة الحركة، تبقى طوال اليوم، مسترخية على ضفاف الأنهار في أكثر من مكان حول العالم، لكن هذا المفهوم يختلف بعد نتائج هذا البحث".

وقال الأستاذ الفخري في جامعة "كولورادو" في الولايات المتحدة مارتن لوكلي: "هذه التماسيح، في حال كانت ذات قدمين، فهي تشبه النعامة أو ديناصور تيريكس".

Graphic on a new species thought to be a two legged ancient #ancestor of modern day #crocodiles, which left its #footprints in #SouthKorea, according to a study published on Thursday.#Sharjah24#Sharjah24_graphics#infographic pic.twitter.com/8rIwjNbyfq — الشارقة24 (@sharjah24) June 11, 2020

وأعطى البروفيسور لوكلي، وزملاؤه، هذه التماسيح اسم "Batrachopus grandis"، والتي رسمت مسارات بأقدامها على الأرض، تدل على أنها مشيت على أقدامها الخلفية، أي على قدمين فقط، كالبشر.

ويعتمد الاعتراف بوجود المخلوقات على المطبوعات الأحفورية التي تركتها خلفها.

وقال البروفيسور لوكلي: "يمكننا رؤية جميع الدلائل (الأحافير) في التلال كما لو أنك تنظر إلى آثار يديك"، وأضاف: "لقد وضعت (التماسيح) قدمًا أمام الأخرى، ويمكنها اجتياز اختبار التوازن، وهي تمشي بخط مستقيم، من دون أن تترك آثارا لأقدام أمامية".

وقال رئيس الفريق البروفيسور كيونج سو كيم، من جامعة "شينجو" الوطنية للتعليم في كوريا الجنوبية: "عندما جرى دمج هذه العلامات، مع عدم وجود أي علامات لسحب الذيل في الخلف، أصبح من الواضح أن هذه المخلوقات تتحرك بقدمين".

وأضاف: "كانت تتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك بها العديد من الديناصورات، لكن آثار الأقدام لم تكن من صنع الديناصورات، الديناصورات وأحفاد الطيور يمشون على الأصابع، أما التماسيح تمشي على أسطح أقدامها تاركة طبعات كعب واضحة، مثل البشر".