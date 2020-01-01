"عالية" تُصنع وصلات مريحة لارتداء الكمامات لمواجهة كورونا

مع التزام المصريين بتطبيق إجراءات الحظر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خضع المواطنون لارتداء الكمامات على مدار ساعات طويلة خلال اليوم، تزامنًا مع تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1069 لسنة 2020، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان، ويضاف إليها ارتداء الكمامة في عدد من المنشآت بشكل إلزامي، وعودة بعض الخدمات مثل الشهر العقاري.

وبسبب معاناة الكثيرون من ارتداء الكمامة على مدار ساعات طويلة، ومن ثم إصابتهم بآلام والتهابات خلف الأذن، قررت عالية مصطفى (28 عامًا)، ربة منزل، في مساعدة المحيطون بها بتصنيع وصلات مريحة لارتداء الكمامات "أساتك"، كي تقلل من حدوث أي أضرار.

شغف عالية، الكبير بحب التطريز اليدوي، دفعها للتفكير في تصنيع عدد من "الأساتك" وصلات الكمامة داخل منزلها وتوزيعها على أقاربها والمحيطون بها بدون الحصول على مقابل.

"الموضوع بدأ معايا لما ابني كبر وبقا عنده سنتين، بدأت أحس بفراغ وملل من شغل البيت الروتيني، وكنت متعلمة كروشيه من يوتيوب وبدأت أصنع حاجات بسيطة لابن صاحبتي، واتفاجئت إن الشغل عجبها، وبعدها بدأت أقدم حاجات تانية كتيرة لما الناس بدأت تطلب مني شغل، وعملت شنط وكابات لكاليك واتعملت التطريز عليهم".. حسب قول "عالية".

الأجواء المحيطة بـ"عالية" مع انتشار فيروس كورونا، وارتداء المحيطون بها للكمامات لأوقات طويلة على مدار اليوم، عوامل دفعتها للتفكير في تقديم شيْ ما بسيط إليهم لمساعدتهم على التغلب على التهابات الأذن التي تصيب البعض.

إبر سليكون أو ألومنيوم ومقصات وزراير، أدوات تستخدمها ربة المنزل في إعداد وصلات الكمامات، "الوصلة الواحدة بتاخد مني 10 دقايق بالكتير".

لم تنسى ربة المنزل العشرينية مجهود والديها الكبير في مساعدتها لإنجاز هذه الوصلات الملونة "الأساتك" وغيرها من أعمال التطريز الأخرى، "بشكر جنديان مجهولين ورا الكواليس، ماما وبابا اللي كنت بعمل الشغل ويقفلوه ورايا، ماما كانت بتخيط الزراير وأي خيط محتاج يتقفل، وبابا اللي كان بيركبلي السوست والأقفال وسلاسل والحلقات بتاعة الشنط".