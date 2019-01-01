"خلاد" يحارب الاكتئاب بفيديوهات قصيرة: لا تأذيني ولا أأذيك

10:17 ص | الخميس 11 يونيو 2020
خلاد

خلاد

كتب: سمر عبدالرحمن

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رأى زملاءه يصابون بالاكتئاب خلال تلك الفترة بسبب أزمة كورونا، فقرر محاربته من خلال تصوير سلسلة فيديوهات قصيرة للتعريف بالمرض النفسى وطُرق مواجهته، ولاقت هذه الفيديوهات استحسان رواد موقع «فيس بوك» وطالبوه بالاستمرار.

خلاد القحافى، 22 عاماً، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، يدرس فى الفرقة الثانية بكلية الهندسة، جذب إليه الأنظار من خلال فيديوهات قصيرة بعنوان «بلا عودة» على موقعى «يوتيوب وفيس بوك»، تتضمن سيناريو متواصلاً لتخفيف الضغط النفسى عن الناس: «بتكلم عن مشاكل بتحصل للشباب اللى فى نفس عمرنا، محدش بياخد باله منها ولا بيركز عليها وبيعتبروها فترة وهتعدى، بس اللى بيوضح من كل فيديو أن المشكلة دى بتكمل معانا، وبتخلينا نغير جزء من طريقة تعاملنا مع الناس».

وتهدف سلسلة الفيديوهات القصيرة، لتسليط الضوء على واقع يحاول الجميع التغاضى عنه: «أحياناً بنحكم على صاحب الموضوع بأنه تافه وبنبقى سبب فى أذيته نفسياً بدون علم، وفى آخر كل حلقة بحاول أتكلم بنفسى وبوصل فكرة مباشرة إن الناس تاخد بالها من بعضها، وإن محدش يعرف إيه اللى جوا التانى علشان يحاسبه، وإن ربنا رحيم، والمفروض نخاف على زعل بعض».

يومان و4 ساعات مدة تصوير وتجهيز كل فيديو ينتجه «خلاد»: «بصوّر الفيديو ومشاهده المختلفة فى يومين بسبب كورونا، وبمَنتجُه وأجهّزه فى 4 ساعات وبرفعه على يوتيوب وفيس بوك وتليجرام، وباستقى الأفكار الجديدة لكل حلقة من الأصدقاء والمتابعين».

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