القرار خلال أيام.. هل تستجيب السعودية لمنظمة الصحة وتلغي موسم الحج؟

في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات به، ظهرت كثير من التوقعات التي تشير إلى عدم إقامة موسم الحج هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية، في مسألة إلغاء موسم الحج لهذا العام، موضحة أن السعودية لم تتخذ قرارًا بعد بإلغاء الموسم، وأنه إذا لم يُلغى فسيكون ذلك بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

شروط في حال إقامة موسم الحج هذا الموسم

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه حال الاستقرار على عودة الحج ستُراعي شروط صحية معينة.

ويخضع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي فى العالم للعديد من العوامل، منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي، بحسبب وكالة "سبوتنك".

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن قرار سعودي قد يصدر قريبًا ربما يتعلق بتخفيض كبير في أعداد الحجاج، لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون حاج، وتصل إيرادات المملكة من الحج والعمرة بحسب البيانات الرسمية إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا.