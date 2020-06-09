قبل إيمان العاصي.. مشاهير تبرعوا ببلازما دمهم لمرضى فيروس كورونا

بعدما أثبت نجاحه في علاج حالات فيروس كورونا، بدأ التبرع ببلازما دم المتعافين من كوفيد 19، يلقى رواجا واسعا، وأبدى بعض المتعافين استعدادهم للتبرع، مثلما فعل المشاهير أيضا.

آخر من أعلن استعداده للتبرع ببلازما دمه بعد تعافيه من فيروس كورونا، كانت الفنانة إيمان العاصي، حيث أعلنت استعدادها للتبرع ببلازما الدم، بعد تعافيها من الجائحة لعلاج المصابين بالفيروس.

ونشرت العاصي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، شرحت فيه تفاصيل إصابتها بالفيروس ومرحلة شفاءها منه، لافتة إلى إنها اكتشفت إصابتها في نهاية شهر رمضان الماضي، وقامت بعمل مسحة فجاءت النتيجة إيجابية فعزلت نفسها تماما عن الناس وأسرتها وقامت بعمل تحاليل أكثر من مرة حتى تأكدت من شفائها تماما من الفيروس.

توم هانكس

وقبل شهر تبرع النجم العالمى توم هانكس بدمه من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا، وأعرب هانكس عن رغبته في تسمية أي لقاح ينتج من العمل على الدم الذي تبرع به باسم Hank-ccine.

وذكرت تقارير إخبارية، أن توم هانكس تبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا.

الفنانة ريتا ويلسون

ومثل زوجها شاركت الفنانة ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمى توم هانكس بصورة لها خلال فحصها للأجسام المضادة لفيروس كورونا فى دمها استعدادا للتبرع بالبلازمة به للمساهمة فى علاج مرضى كورونا، حيث نشرت صورة لها خلال عملية فحص الدم، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها "صورة لفحص الأجسام المضادة استعدادًا للتبرع بالبلازما.

واحتفلت ويلسون بيوم عودتها من أستراليا على متن طائرة خاصة إلى منزلها في لوس أنجلوس برفقة زوجها الممثل الشهير توم هانكس بسيارة رينج روفر، عبر رسالة خاصة وجهتها لمتابعيها في وسائل التواصل الاجتماعي ،عبرت فيها عن إمتنانها، وقالت فيها: "أحتفل بجمال هذه الحياة، والنعمة التي أعطاني إياها الله، واستمرار صحتي بشكل جيد باعتباري ناجية من فيروس كورونا الذي يطلق عليه عالمياً إسم "كوفيد 19".

وكان توم هانكس روى تفاصيل اللحظات الصعبة التى عاشها خلال إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، في مارس الماضى، قائلا إنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما فى أستراليا لتصوير فيلم، وتعافيا فى وقت لاحق.

وقال توم هانكس، فى برنامج تليفزيونى، إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التى عانت أكثر منه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بآلام شديدة بالجسم، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعانى من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.