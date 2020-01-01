أكاديمي روسي: فيروس كورونا يتكاثر في عضلة القلب

10:53 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القلب

فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القلب

كتب: وكالات

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كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية، رئيس جمعية اختصاصيي قصور القلب، الأكاديمي يوري بيلينكوف، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتكاثر في عضلة القلب.

وقال بيلينكوف، خلال مؤتمره الصحفي: "بالطبع، ستكون هناك ردود فعل متأخرة أيضا، لأن الفيروس كما اكتشفنا لاحقاً يمكن أن يتكاثر أيضًا في عضلة القلب".

ومن المتوقع  بحسب الدكتور حدوث زيادة في عدد الإصابات بالتهاب عضلة القلب الفيروسي، وقد لوحظ هذا بالفعل أثناء سير المرض، ولكن هناك أيضًا حالات متأخرة.

وهناك ما يقرب من 45 في المئة من المرضى، كانوا يعالجون في عيادته، والمصابين بفيروس كورونا كان لديهم اضطرابات مختلفة في ضربات القلب.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8595 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 485253 إصابة.

 

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