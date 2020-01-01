أكاديمي روسي: فيروس كورونا يتكاثر في عضلة القلب

فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القلب
كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية، رئيس جمعية اختصاصيي قصور القلب، الأكاديمي يوري بيلينكوف، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتكاثر في عضلة القلب.
وقال بيلينكوف، خلال مؤتمره الصحفي: "بالطبع، ستكون هناك ردود فعل متأخرة أيضا، لأن الفيروس كما اكتشفنا لاحقاً يمكن أن يتكاثر أيضًا في عضلة القلب".
ومن المتوقع بحسب الدكتور حدوث زيادة في عدد الإصابات بالتهاب عضلة القلب الفيروسي، وقد لوحظ هذا بالفعل أثناء سير المرض، ولكن هناك أيضًا حالات متأخرة.
وهناك ما يقرب من 45 في المئة من المرضى، كانوا يعالجون في عيادته، والمصابين بفيروس كورونا كان لديهم اضطرابات مختلفة في ضربات القلب.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8595 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 485253 إصابة.
أفادت تقارير عديدة بأن هناك لقاحا لفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم سيكون جاهزًا في شكل جهاز استنشاق مثل جهاز استنشاق علاج الربو بحلول الشهر المقبل
طبي ييحدث عن فيروس كورونا والعدوى منه مشيرا إلى أنه مرض غير متوقع
الغربة إما ملاذ للعمل أو للدراسة، التي بحث عنها محمد عمر في الإمارات بلده الثاني، كما أطلق عليها دارسا للتجارة شعبة "Business marketing" بالجامعة الكندية بدبي.
يحتوي واتساب على مجموعة من الميزات في ترسانته تجعل من السهل على المستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض، ولكن إحدى هذه الميزات بها خطأ يجعل أرقام هواتف المستخدمين تظه
تحذيرات وتنبيهات عديدة تسيطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، للخوف من اتصال هاتفي بأنه هاكر لاختراق الهاتف.
تعليقات الفيسبوك