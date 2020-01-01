بعد التحذير منها.. خطوات لإيقاف الموجة الثانية لكورونا

رغم عدم وصول بعض الدول إلى ذروة كورونا، والانتهاء بعدها من الموجة الأولى لكورونا، إلا أنّ هناك العديد من التحذيرات العالمية، التي تناشد بالحذر من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

ونرصد في السطور التالية، طرقا قد تساهم في منع انتشار الجائحة مجددا.

وكان من بين التحذيرات، إعلان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجي، أنّ هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من "كوفيد-19".

وقال كلوجي، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أنّ عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فقد تأتي الموجة الثانية وقد تصبح مدمرة".

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ"الوطن"، إنّ هناك العديد من الخطوات التي قد تساهم في إيقاف الموجة الثانية لكورونا، حال اتباعها بعد الانتهاء من ذروة كورونا والوصول لتسجيل حالات صفرية، كما حدث في بعض الدول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التباعد الاجتماعي

ينصح بالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والمقدرة بمسافة 1.8 متر، لتجنب ظهور أي عدوى جديدة، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

المحافظة على جهاز المناعة، وذلك عن طريق:

- التغذية السليمة: بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، خاصة الفاكهة والخضراوات، والبعد عن المواد الحافظة والألوان الصناعية.

- الاهتمام بالحالة المزاجية، بالبعد عن الفزع والرعب.

- قسط وافر من النوم.

- الابتعاد عن الأشياء الضارة كالتدخين، وعدم تناول مسكنات ومضادات حيوية باستمرار، فهناك أدوية تؤثر بالسلب على جهاز المناعة.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وعلى الأقل رياضة السويدي والتي يمكن ممارستها في المنزل.

النظافة الشخصية

يجب الحفاظ على النظافة الشخصية، والاهتمام بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون باستمرار للقضاء على الفيروسات، وحال عدم القدرة على استخدامهم من خلال التواجد خارج المنزل، فيتم ذلك من خلال تعقيم اليدين بالمعقمات التي تحتوي على نسبة 70% من الكحول.

الاهتمام بغسل الملابس جيدا.

ينصح بغسل الملابس التي يتم ارتدائها خارج المنزل باستمرار، للقضاء على أي فيروسات قد تحملها.

استشارة الطبيب والمكوث في المنزل عند ظهور الأعراض.

يجب على الشخص المكوث بالمنزل واستشارة الطبيب فور شعوره بأعراض كورونا، وعدم الخروج من المنزل إلا بعد استشارة الطبيب، وتحديد حالة سواء بحاجته للعزل في أحد المستشفيات أو العزل داخل المنزل في حالة توافر الظروف الملائمة بمنزله.