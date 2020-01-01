بطرق طبيعية.. كيف تحافظ على برودة جسمك في فصل الصيف؟

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا ونصائح وزارة الصحة بالبعد عن التكييفات والمراوح، هناك طرق للحفاظ على برودة الجسم يمكن اتباعها.

هذه الطرق تكون ببعض العادات أو تناول أطعمة معينة وهو ما أوضحته شيري أنسي أخصائية التغذية، في تصريحاتها لـ"الوطن".

طرق للحفاظ على برودة جسمك في الصيف

تناول الكركم يعمل على تعزيز الدورة الدموية، ما يساعد على تدفق الدم والحفاظ على برودة الجسد، بالإضافة إلى الإكثار من الخضراوات مثل السبانخ والبطيخ وعشب النعناع، حيث إنه يمثل إضافة خالية من السعرات الحرارية منعشة لأي مشروب أو وجبة خفيفة.

يعد شرب الماء أحد أفضل التدابير الوقائية ضد ارتفاع درجات الحرارة، بحسب "أنسي"، وذلك لأن جسمك يحتاج إلى الماء للتعامل بفعالية مع درجات الحرارة الساخنة ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب الماء.

وقالت أخصائية التغذية، إن النصيحة الأهم للحفاظ على برودة الجسم، هي تجنب أشعة الشمس، وإسدال الستائر في المنزل طوال فترة النهار، بالإضافة إلى تجنب تناول المشروبات الكحولية بكثرة خلال الصيف لأنها تسبب الجفاف الذي ينعكس على درجة حرارة الجسم بالسلب.

وقالت أنسي، إن وضع قطعة قماش مبللة باردة على بشرتك مباشرة يساعد في خفض درجة حرارتك والتالي يحافظ على برودة جسمك.