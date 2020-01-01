خلال الصيف.. علماء يحذرون من موجة ثانية لفيروس كورونا

وجه علماء من كوريا الجنوبية، تحذيرًا من مخاوف تسجيل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال فصل الصيف، رغم تسجيل بعض الاستقرار في الجائحة العالمية.

وتخشى كوريا الجنوبية من موجة التفشي الثانية، لأن حالات الإصابة في العاصمة سيول ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، كما أورد المصدر أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في مناطق حانات ومستودع تابع للتجارة الإلكترونية، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "شوسن إلبو".

وتعد كوريا الجنوبية من الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الوباء بعدما كانت في منتصف فبراير الماضي، ثاني دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا بعد الصين (بؤرة تفشي كورونا).

وصرح البروفيسور كيم وو جو، وهو خبير في مستشفى "غورو" الجامعي في كوريا الجنوبية، أن الموجة الثانية لم تصل بعد، ومن المرجح أن تُسجل خلال الصيف عوض الخريف.

وأضاف: "الموجة الثانية قد تسجل في الصيف إذا ظل عدد المصابين الجدد في نطاق الارتفاع، وفي حال لم يلتزم الناس بإجراءات التباعد الاجتماعي".

كما عبر الباحث عن مخاوفه من موجة التفشي الثانية، لأن أكثر الإصابات الحالية تسجل في العاصمة سيول، وهي مدينة عملاقة ذات كثافة سكانية عالية، مقارنة ببؤرة تفشي المرض بالبلاد في وقت سابق (إقليم جيونغسانج).

وأشار إلى أن السلطات قد لا تستطيع السيطرة على الوضع، في الموجة الثانية، لاسيما في حال أصيب الكثيرون من موظفي قطاع الصحة، مضيفا: "الحل الممكن هو البقاء في حالة يقظة، بينما يجري تطوير لقاح ضد الفيروس".

واختتم: "لا محيد عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم تخفيف الكثير من القيود التي جرى فرضها خلال الأشهر القليلة الماضية".