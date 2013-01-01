بعد واقعة الصور الفاضحة لفتيات المنصورة.. معلومات عن تطبيق "تليجرام"

01:52 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
تطبيق تليجرام

تطبيق تليجرام

كتب: فادية إيهاب

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انتشرت صور فاضحة لفتيات من المنصورة بمحافظة الدقهلية، عبر حساب يحمل اسم "نسوان المنصورة"، على تطبيق التواصل "تليجرام"، وفقا لما ذكره مصدر أمني رفيع المستوى. 

تفاصيل واقعة الصور الفاضحة

ونشر مرتكب الواقعة، صورا فاضحة وأخرى عادية استولى عليها من حسابات المئات المملوكة لفتيات مراهقات من الدقهلية، وأكد المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تضطلع بدورها في الحفاظ على قيم المجمتع المصري ومواجهة محاولات تشويه صور الفتاة المصرية ما يؤثر بالسلب على المجتمع.

ونرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن تطبيق "تليجرام"، بحسب الموقع الرسمي للتطبييق. 

- تليجرام هو برنامج مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، فهو فائق السرعة، بسيط ومجاني.

- يمكن استخدام تليجرام على جميع الأجهزة في نفس الوقت، وستتزامن رسائلك بسلاسة عبر عدد غير محدود من الأجهزة بما فيها أجهزة الجوال، الأجهزة اللوحية أو الحواسيب.

- يمكن عبر تليجرام إرسال الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، والملفات بجميع أنواعها (doc، zip، mp3، الخ) مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم حتى 200,000 عضو أو القنوات التي تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهورٍ غير محدود.

- يعتبر تليجرام برنامجا لدمج رسائل SMS القصيرة والبريد الإلكتروني، ويفي بجميع متطلبات المراسلات الشخصية والتجارية، بالإضافة إلى كل ذلك، يدعم المكالمات الصوتية المشفرة من البداية للنهاية، ولا يقدم خدمة المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو حتى الآن. 

- والتطبيق متوفر رسميًا على أندرويد وآي أو إس، بالإضافة لذلك فهناك برمجيات تليجرام غير رسمية من مطورين مستقلين لأنظمة التشغيل الأخرى مثل: ويندوز، ويندوز فون، ماكنتوش، لينكس، كما تُقدم الخدمة واجهات برمجة تطبيقات للمطورين المستقلين.

- وفي مارس 2018، أعلن تليجرام، وصول عدد مستخدمي الخدمة النشطين إلى 200 مليون شخص شهريًا.

- ويعودُ تأسيس تليجرام، إلى عام 2013، على يد الأخوين نيكولاي وبافيل دروف، مؤسّسا موقع فكونتاكتي (أكبر شبكة اجتماعية روسية)، وقد نجحا في إطلاق برنامج تليجرام، ثمّ سجّلاهُ كمنظمة مستقلة تتخذُ من العاصِمة الألمانيّة برلين مقرًا لها.

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