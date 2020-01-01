خريج إعلام يبدع تصميما لدعم الأطباء في مواجهة كورونا

رغبته في التعبير عن دعمه لأطباء مصر، في مواجهتهم أمام الجائحة العالمية، التي غزت العديد من دول العالم، دفع بكري سلامة، خريج إعلام، لتسليط الضوء على دورهم الكبير، في مساعدة المرضى، عن طريق تصميم على طريقة التدرج الهرمي المقلوب.

وبدأ "بكري" الذي يعمل كمسئول علاقات عامة وإعلان في إحدى شركات قطع غيار السيارات، حديثه لـ"الوطن": "الفكرة جاتلي بعد سماعي حديث بعض الأشخاص في محافظة الغربية، عن الطبيب الذي ذهب إلى مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، لينضم إلى الأطقم الطبية، وظل هناك قرابة الـ40 يوما، حيث رفض العودة لمنزله لاستكمال حربه ضد الفيروس".

"وزاد إصراري على تفيذ التصميم، عندما علمت بعمل بنات عمي في مستشفى للعزل بمنطقة بئر العبد في سيناء، لاستقبال حالات كورونا"، بحسب ما أوضحه بكري: "قمت بعمل التصميم بطريقة التدرج الهرمي المقلوب للوظائف، حيث تتكون قاعدته من 3 أطباء الذين ينتهي عندهم متابعة الحالات، أما في الوسط فهي صورة لشخص يرتدي بذلة العزل لتجمع كافة الطبقات سواء أطباء أو عاملين أو مرضى، كتجسيد لارتداء كلا منهم أجزاء أو الطقم بشكل كامل، أما الجزء الأخير فيتمثل في التمريض وهو الذي يبدأ بدخال الحالات والتعامل معها".

وأضاف صاحب الـ27 عاما: "الهرم من فوق مش هيكمل غير باللي تحت، يعني الممرضة طالعة كجذع شجرة، وبتنتهي بتفرع الأطباء الذين يقومون بتشخيص الحالات والتعامل معها".

واستطرد حديثه: " كلمة (WHITE ARMY)، كنت بقصد بيها أن فيه بعض الأشخاص من الأطقم الطبية كانت رافضة مصطلح الجيش الأبيض ده في الوقت اللى بعضهم هدد أنه مش هيكمل، لأن محدش بيحارب بدون سلاح بحسب قولهم، فكنت عاوز أوضح أن كلمة جيش معناها أي حد بيحارب في أي مكان طالما بيحارب أزمة اجتاحت العالم زي كورونا".

ولم يستغرق التصميم سوى ربع ساعة فقط على برنامج "فوتوشوب"، بحسب ما ذكره بكري "رغم أن أتعلمت على البرنامج من سنة فقط، معتمدا فيها على الدراسة النظرية ومقاطع الفيديو على اليوتيوب، لكن وصلت فيه لمراحل متقدمه وبقيت بقدر أخلص التصميم في أوقات لا تتجاوز الربع ساعة".

"بكري" متخصص في تصميم الأزمات ولم تكن أزمة فيروس كورونا الوحيدة التي تناولتها تصميمات ابن محافظة الغربية، بل قام بعمل تصميم لدعم شيكابالا وقت أزمته وتوجيه الكلمات العنصرية إليه من بعض رواد السوشيال ميديا حول لون ابنه، حبيت أوصلهم أني زملكاوي ورافض اللى عمله في السوبر، لكن في نفس الوقت اللى عاوز يختلف مع لاعب، اختلف معاه في أدائه جوه الملعب، لكن متوصلش للخوض في الأعراض أو التحدث عن حياته الشخصية، وتجنب العنصرية اللى كلنا لازم نبعد عنها".

وجاء من بين تصميماته أيضًا، تمثال الحرية أحد أشهر التماثيل في أمريكا، وذلك بعد أزمة مقتل جورج فلوريد، حيث أوضح بكري: "التصميم كان فكرته أن أمريكا دايما بتنادي بالحريات وحقوق الإنسان لغاية ما ظهرت عندهم الحادثة الأخيرة اللى بينت مدى العنصرية، فبالتالي بدلت شعلة الحرية بالسلاح، والكتاب خمنته انه دستور الحريات اللي بيدعوا أنهم بيمارسوها، ولكنه بدأ في الأحتراق بعد ظهور العنصرية".

وعن ردود فعل متابعيه، رد بكري قائلا: "كلام الناس وإعجابهم بتصميماتي دايما بيشجعني وبيخليني حريص على عمل تصميمات جديدة تواكب الأحداث الجارية للتعبير عن رأيي فيها".