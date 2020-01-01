الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا يزداد سوءً

10:14 م | الإثنين 08 يونيو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من ازدياد وضع انتشار فيروس كورونا المستجد سوء في أنحاء العالم خلال الفترة الحالية.

وأكدت المنظمة على ضرورة عدم تراخي الحكومات في مواجهة فيروس كورونا، فيما يتعلق بالقرارت والإجراءات الوقائية، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وكانت المنظمة أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بالفيروس على نطاق واسع، ما استدعى إطلاقها تحذيرات جديدة حول الأجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت في جنيف ، إنه بالرغم من تحسن الوضع في أوروبا، إلا أنه يزداد سوءا على المستوى العالمي.

وواصل تيدروس تحذيراته قائلًا إن "سكان دول العالم في غالبيتهم ما يزالون عرضة للإصابة"، مشيرًا إلى أن الخطر الأكبر الآن هو تراخي الدول التي شهدت تحسنًا على مستوى انتشار الوباء.

وأوضح تيدروس أن أمس الأحد تم تسجيل أكثر من 136 ألف إصابة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق للإصابات المسجلة في يوم واحد، مشيرًا إلى أن نحو 75 في المئة من الإصابات المسجلة رصدت في عشر دول غالبيتها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

واختتم: "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الوباء، فإن الآن ليس الوقت المناسب للتراخي".

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