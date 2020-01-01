هل شريكا في موته؟.. حكم من ساهم في نشر فيروس كورونا عمدا أو بدون قصد

يوما بعد يوم، تزداد نسب الإصابات بـفيروس كورونا، وتظهر الكثير من الأعراض على مختلف الأشخاص، وفي ظل فرض حظر التجوال، وتطبيق إجراءات التباعد، هناك من لا يلتزمون ويقومون بزيارات بعضهم في المنازل، كما يخفون إصاباتهم على الآخرين، ولا يطبقون إجراءات العزل على الفور.

هؤلاء الناس الذين يساهمون بتصرفاتهم في نقل الفيروس، سواء عمدا بإخفاء إصاباتهم واختلاطهم بالآخرين، أو بدون قصد، بتبادل الزيارات والسلام، قال عنهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الشيخ عبدالحميد الأطرش، إنهم ظالمين لأنفسهم وللناس، ويرتكبون أمرا محرما، ذاكرا الحديث "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما".

الأطرش: "من نقل عدوى كورونا لغيره فهو مشارك في موته"

وأوضح الأطرش، أن من نقل العدوى إلى غيره، فهو مشارك في موته بشكل غير مباشر، معتبرا أنه قتل بالتسبب وليس بالمباشرة، لافتا إلى أن عقوبة القتل بالتسبب تكون في الدنيا والآخرة.

وحذر الأطرش، الناس من الاختلاط وإخفاء إصاباتهم أيضا لوقف انتشار الفيروس، داعيا الله أن يحفظ الجميع ويرفع عنا هذا البلاء.